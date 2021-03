Trzecia edycja "Love Island" dopiero się rozkręca, ale widzowie nie mogą narzekać na brak emocji. W ubiegłym odcinku doszło do niespodziewanego przeparowania, ale Stella bez wahania podjęła decyzję, że chce kontynuować swoją przygodę na "Wyspie miłości" u boku Piotra Szczurka! Wygląda na to, że to właśnie ta para wyrasta na faworytów show. A jeszcze niedawno widzowie nie byli zbyt przychylni w stosunku do Stelli i Piotrka...

"Love Island": Stella i Piotr ulubieńcami widzów

Stella Staniszewska i Piotr Szczurek najlepszym duetem trzeciej edycji "Love Island"? Tak w większości uważają fani show! Piotrek wybrał Stellę już w pierwszym odcinku i wygląda na to, że para chce rozwijać swoją znajomość dalej. Obydwoje są jednymi z najstarszych uczestników show. Stella ma 29 lat, a Piotr 35! Jeszcze przed emisją programu, kiedy produkcja "Love Island" ujawniła uczestników na oficjalnym Instagramie, pojawiło się mnóstwo komentarzy od widzów, którzy dość nieprzychylnie patrzyli na tę dwójkę.

Stelli oberwało się za nienaturalny wygląd, Piotrkowi - za wiek. Na szczęście Stella i Piotr szybko udowodnili, że nigdy nie należy oceniać nikogo przedwcześnie. 29-latka pokazała, że jest przesympatyczną, pełną poczucia humoru dziewczyną. Piotr zaś jest pełen pozytywnej energii, szarmanckim mężczyzną, a razem ze Stellą, tworzą naprawdę zgrany duet.

Dziś Stella i Piotrek to prawdziwi ulubieńcy widzów! Kiedy czytamy komentarze na temat tej pary, nie mamy wątpliwości, że to właśnie ta dwójka jest najchętniej oglądana przez fanów show.

- Stella i Piotr 😍 - najlepsza para póki co ❤️ - Stella i Piotr! Faworyci zdecydowanie! - Stella super dziewczyna 😍 - Super para🔥🔥🔥 - Spoko parka! ✅✅ - piszą fani.

Myślicie, że ta para ma już finał w kieszeni? Pamiętajmy jednak, że to dopiero początek show i wszystko się jeszcze może zdarzyć. Niemniej jednak od Stelli i Piotra bije ogromne ciepło! My również mocno trzymamy za nich kciuki!

Mat. prasowe

Stella ma 29 lat, a jej życiową pasją jest kulturystyka.

Mat. prasowe

Piotr również jest fanem sportu i może pochwalić się doskonałym ciałem. Razem na pewno stworzyliby świetny, sportowy duet.