Love Island. Kto wygrał program? Wyniki i zasady finału

Przed nami wielki finał "Love Island" - już w niedzielę! Co powinniście wiedzieć przed finałem? W ostatnim odcinku decyzją uczestników "Love Island" tuż przed finałem opuszczają Piotr i Stella. To oznacza, że w programie zostały już tylko trzy pary: Caroline i Mateusz, Waleria i Piotr oraz Ania i Czarek! Kto z nich wygra? Gdzie i o której oglądać finał "Love Island"? Jakie są zasady finału? Kto zgarnie całą wygraną? Szczegóły poznacie poniżej.

Kiedy wielki finał Love Island? Gdzie i o której oglądać?

Ostatni odcinek tej odsłony show zostanie wyemitowany już w niedzielę 11 kwietnia o 22:10 na antenie telewizji Polsat! Para, która otrzyma największą liczbę głosów od widzów, stanie jeszcze przed jednym wyzwaniem. Każde z dwojga zwycięzców otrzyma dwie koperty – jedną z napisem "miłość", a drugą z napisem "100 000 zł". To będzie ostateczny sprawdzian, czy tak naprawdę przez cały udział w programie ich uczucie było szczere, czy też była to tylko gra...

Kto wygra Love Island? Wyniki i zasady finału

Jeśli obydwoje wybiorą kopertę z napisem "miłość", wtedy główna nagroda jest dzielona po równo między uczestników (każdy otrzyma po 50 000 zł). Jeśli jednak jedna osoba wybierze kopertę z napisem "miłość", a druga "100 000 zł", to wtedy cała kwota trafi tylko do osoby, która zdecydowała się wybrać pieniądze. Z kolei jeżeli obydwoje wybiorą koperty z napisem "100 000 zł", cała pula pieniężna przepadnie i zwycięzcy wrócą do domu nie tylko bez miłości, ale też bez nagrody.

