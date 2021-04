"Love Island 3": Waleria ostro podpadła fanom programu! Czy ktoś musiał opuścić rajską willę? 

Kolejny odcinek "Love Island" za nami! Co tym razem wydarzyło się w programie? Już w najbliższą niedzielę 11 kwietnia odbędzie się wielki finał trzeciej edycji, wtedy też dowiemy się która para wygrała hit Polsatu. Ostatni odcinek "Love Island" zbliża się naprawdę wielkimi krokami, ale czy w związku z tym ktoś już dziś opuścił rajską willę? Sprawdźcie, co wydarzyło się w programie. Internauci są oburzeni zachowaniem jednej z uczestniczek!

Fani ostro krytykują Walerię

Najnowszy odcinek "Love Island" rozpoczął się od szczerej rozmowy Piotra z Walerią. Uczestnik "Love Island3" wyznał koleżance, że on i Stella "dryfują w osobne strony". Piotr przekonywał, że w ostatnim czasie starał się zbliżyć do swojej partnerki, ale ta cały czas trzyma go na dystans. Co ciekawe, Waleria, która do tej pory krytycznie oceniała Piotra i mówiła, że Stella promienieje u boku innego uczestnika, Cezarego, dziś powiedziała, że zauważyła zmianę w zachowaniu Piotra i że jest zaskoczona reakcją Stelli. Internauci byli oburzeni słowami Walerii!

- Co za okropna dziewczyna ! Tylko chodzi i wypytuje! Piotrek taki mega pozytywny a ona taka fałszywa

- Waleria jaka fałszywa, nie mogę...

- Wczoraj Waleria obgadywała Piotrka, że nie widać żadnej zmiany w stosunku do Stelli, a dziś z nim gada i mówi mu, że ona widzi jego zmianę i jak się stara 😂 wtf?

- Nie mogę już jej słuchać- komentują fani na Instagramie.

A Wy co sądzicie o zachowaniu Walerii? Rzeczywiście przesadziła?

W ostatnim odcinku żadna para nie opuściła rajskiej willi.

Fani nie ukrywają, że są zszokowani zachowaniem Walerii.

Wielki finał "Love Island 3" już w niedzielę, 11 kwietnia.