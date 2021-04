Kiedy finał "Love Island 3"? To już lada moment! 

To już ostatnie chwile uczestników w programie "Love Island". Przez ostatnie tygodnie byliśmy świadkami zarówno romantycznych chwil, jak i kłótni oraz zgrzytów pomiędzy parami. Uczestnicy dostarczyli nam wielu emocji, a przed nami najważniejszy odcinek programu, czyli wielki finał, w którym dowiemy się, która para najbardziej podbiła serca widzów. Kiedy zatem zostanie wyemitowany ostatni odcinek show? Sprawdźcie szczegóły.

Kiedy finał "Love Island 3"?

Trzecia edycja programu "Love Island" wystartowała pod koniec lutego 2021 roku i dostarczyła nam wielu emocji. Po raz kolejny uczestnicy show zameldowali się w hiszpańskiej willi, aby odnaleźć miłość swojego życia. Na ten moment w grze pozostało jeszcze pięć par - Angela i Arsen, Ania i Czarek, Waleria i Piotrek, Caroline i Mateusz oraz Stella i Piotr. Jednak do wielkiego finału będą mogły wejść tylko trzy najmocniejsze pary.

Przed nami finałowy tydzień programu i ostatnie chwile uczestników na Wyspie Miłości. Trzeba przyznać, że chyba po raz pierwszy w historii programu, widzowie nie mają jednych faworytów i ciężko jest im wskazać ich ulubioną parę. Wygląda więc na to, że finał będzie naprawdę emocjonujący.

Kiedy zatem będziemy mogli obejrzeć finał 3. edycji "Love Island"? Wszystko wskazuje na to, że ostatni odcinek tej odsłony show zostanie wyemitowany już w niedzielę 11 kwietnia o 22:10 na antenie telewizji Polsat!

Para, która otrzyma największą liczbę głosów od widzów, stanie jeszcze przed jednym wyzwaniem. Każde z dwojga zwycięzców otrzyma dwie koperty – jedną z napisem "miłość", a drugą z napisem "100 000 zł". To będzie ostateczny sprawdzian, czy tak naprawdę przez cały udział w programie ich uczucie było szczere, czy też była to tylko gra.

Jeśli obydwoje wybiorą kopertę z napisem "miłość", wtedy główna nagroda jest dzielona po równo między uczestników (każdy otrzyma po 50 000 zł). Jeśli jednak jedna osoba wybierze kopertę z napisem "miłość", a druga "100 000 zł", to wtedy cała kwota trafi tylko do osoby, która zdecydowała się wybrać pieniądze. Z kolei jeżeli obydwoje wybiorą koperty z napisem "100 000 zł", cała pula pieniężna przepadnie i zwycięzcy wrócą do domu nie tylko bez miłości, ale też bez nagrody.

Kto zatem nie może już się doczekać finału "Love Island 3"?

To już ostatnie chwile 3. edycji "Love Island"! Wielki finał już 11 kwietnia! Macie swoich faworytów?