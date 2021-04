Love Island. Mamy stare zdjęcie Stelli sprzed 6 lat! Tak wyglądała przed operacjami plastycznymi! Nie przypomina samej siebie

Stella Staniszewska to jedna z najbardziej barwnych i jednocześnie najbardziej lubianych uczestniczek show Polsatu "Love Island". Na początku wszyscy wróżyli jej przyszłość o boku Piotra, który dość szybko podpadł widzom. Fani programu stwierdzili, że Piotr jest dla Stelli zbyt oschły i często niemiło się do niej zwraca.

Stare zdjęcia Stelli z "Love Island" sprzed operacji plastycznych

Jednak nie tylko osobowość Stelli i podejście do niej Piotra wzbudziły tyle emocji wśród widzów "Love Island". Jeszcze więcej zainteresowania rodził i rodzi do tej pory wygląda Stelli. Stella Staniszewska mówi wprost, że w ciągu ostatnich lat przeszła dużą metamorfozę. Nie dość że schudła aż osiemnaście kilogramów, to w dodatku zoperowała swój biust:

Jestem po metamorfozie, schudłam aż 18 kilogramów, więc musiałam wręcz zoperować sobie biust. Muszę mieć czym oddychać, bo nie miałam - powiedziała Stella w rozmowie z Pomponikiem.

Fanom programu udało się dotrzeć do zdjęcia Stelli sprzed sześciu lat. Stella wygląda zupełnie inaczej! W pierwszym momencie jej nie poznaliśmy. A wy?

Foto © 2015 www.fb.com/AMBLYLINE Prywatne sesje | Duze eventy | rozwiazania IT Sprawdzeni kierowcy i busy: www.lunagti.com Wiecej o klubie: www.luna-lunenburg.nl Opublikowany przez Polska Dyskoteka w Holandii "Luna" Lunenburg Niedziela, 19 kwietnia 2015

A tak Stella wygląda obecnie. Bardzo się zmieniła?

