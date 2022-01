"Love Island 4": Aleksandra opublikowała nowe zdjęcie, a fani pytają: "Jesteś w ciąży z Armando?"

Aleksandra i Adrian są zdecydowanie najbardziej lubianą parą ostatniej edycji "Love Island". Chociaż zaczęli być razem tak naprawdę niemal pod koniec programu, to udało im się odnaleźć w show prawdziwą miłość, a ich związek wciąż kwitnie. Aleksandra pochwaliła się, że szykuje dla fanów niemałą niespodziankę, a internauci podejrzewają, że może chodzić o dziecko uczestników! Co na to główni zainteresowani?

"Love Island 4" Aleksandra i Adrian zostaną rodzicami? Jest komentarz

Aleksandra i Adrian byli parą, której widzowie dali ogromną szansę. Mimo że spotkali się w programie tuż przed Casa Amor, a więc pod koniec miłosnego show, to niemal od razu wiedzieli, że połączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń. Widzowie uwierzyli w tę miłość i dlatego to właśnie Aleksandra i Adrian, oraz Magda i Wiktor znaleźli się w finale miłosnego hitu Polsatu. I choć Armando i Ola nie wygrali programu, to wrócili do Polski zakochani. Na początku nie chcieli mieszkać razem, ale życie szybko to zweryfikowało i ostatecznie Adrian przeprowadził się do Oli, do Wrocławia. Para była ze sobą coraz bliżej, poznali nawet swoich rodziców i spędzili wspólnie święta. Czy więc nadszedł czas na tak poważną decyzję, jaką jest dziecko? Do takich przypuszczeń właśnie sprowokowała fanów Ola, publikując swoje najnowsze zdjęcie z tajemniczym opisem:

- Za kilka dni będę miała dla Was taką niespodziankę, że hoohoo☺️ - napisała na swoim Instagramie.

To wyznanie mocno zaskoczyło fanów i spowodowało, że internauci zaczęli zastanawiać się nad niespodzianką:

- Czekam na niespodziankę! 🔥❤️ - O co może chodzić, to chyba coś wielkiego? - zastanawiają się internauci. - Jesteś w ciąży z Armando - spytała, a właściwie stwierdziła bezpośrednio jedna z fanek.

Wobec takich tez Aleksandra nie mogła pozostać obojętna. Uczestniczka zdradziła, że wcale nie spodziewa się dziecka, ale zdaje się, że tego nie wyklucza:

- Haha, na ten moment jeden Armando mi wystarczy 😂 - przyznała śmiejąc się uczestniczka.

Jak widać Aleksandra i Adrian jeszcze nie chcą mieć dzieci, choć odpowiedź Oli sugeruje, że kiedyś być może to się zmieni. Jak na razie para cieszy się sobą i niemal codziennie doprowadza fanów do śmiechu zabawnymi nagraniami ze swojej codzienności. Para jest bardzo otwarta i chętnie odpowiada na liczne pytania fanów, także te dotyczące najbardziej intymnych spraw, jak życie seksualne...

Czego więc może dotyczyć niespodzianka, o której mówi Ola? Będziemy musieli poczekać, aż Aleksandra w końcu nam to zdradzi!