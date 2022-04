"Love Island": Internauci miażdżą Patrycję! "Okropne zachowanie, że brnęła w to aż tak długo"

Fani "Love Island" mocno rozczarowali się zachowaniem Patrycji. W ostatnim odcinku programu okazało się, że uczestniczka wróciła z Casa Amor z Mikołajem i złamała serce dotychczasowemu partnerowi. Łukasz nie potrafił pogodzić się z jej decyzją i postanowił opuścić randkowe show Polsatu, a internauci ostro podsumowali Patrycję. W sieci pojawiło się sporo negatywnych komentarzy!

Fani "Love Island" gorzko o Patrycji

W ostatnim odcinku "Love Island" uczestniczki piątej edycji wróciły z Casa Amor, gdzie miały okazję poznać przystojniaków z poprzednich sezonów programu. Część dziewczyn wróciło do willi z nowymi partnerami, a wśród nich była Patrycja. Piękna blondynka do tej pory tworzyła parę z Łukaszem, który nie ukrywał, że jest nią bardzo zauroczony i ufał, że mają szansę stworzyć szczęśliwy związek. Niestety, wczoraj okazało się, że Patrycja nie chce być z nim dłużej w parze i teraz rozpoczyna relację z Mikołajem. Łukasz zrezygnował z dalszego udziału w "Love Island", a Patrycja nie potrafiła powstrzymać łez... Niestety, zachowanie uczestniczki nie spodobało się internautom, którzy ostro ją ocenili.

- Przecież od początku było widać, że Patrycja traktowała go jak kolegę. Okropne zachowanie, że brnęła w to aż tak długo.

- Teraz nagle się otworzyła o wszystkim się tłumaczy jak było - szkoda, że Łukaszowi nie wytłumaczyłaś, że nic nie czujesz . Mam nadzieję, że karma wróci

- Jak będzie głosowanie w aplikacji kto ma odpaść to 100% że Patrycja wyleci

- Mogłaś napisać list do Lucasa tak jak to zrobiła Paulina w poprzedniej edycji wysyłając list do Andrzeja. Chłopak mógł się przygotować jakoś Twój wielki come back ! Serce pęka... 💔🖤

- Szkoda, że wcześniej mu nie mówiła, że nie chce go jako mężczyzna. Takie mówienie , że z nim sexu nie będzie nigdy uprawiać, wstyd kobieto jak możesz tak podsumować człowieka, gdy już odszedł. Wstyd !!!- piszą fani "Love Island".

Pozostali fani próbowali bronić Patrycji, która ich zdaniem dobrze zrobiła kierując się sercem.

- Jakby wybrała Łukasza to by każdy mówił, ze tylko program chce wygrać. Od początku mówiła, ze ma z nim zbudowany bardzo silny fundament przyjaźni. Pojawił się Mikołaj do którego coś poczuła. Po co miała go zwodzić? Chciała z nim to wyjaśnić, ale nie miała okazji🤷🏼‍♀️

- Jakby Patrycja wybrała Łukasza z litości, to ona by miała złamane serce I żal, że nie spróbowała, a uczucie do Łukasza i tak by się nie pojawiło.

- Z całą przeogromną sympatią do Łukasza to jest program o miłości nie przyjaźń. Patrycja dobrze wybrała

- Na pewno szkoda Łukasza, ale Patrycja ma prawo do szczęścia skoro poczuła coś w stronę Mikołaja. Szuka miłości nie przyjaźni, o to chodzi w tym programie. Jestem jak najbardziej za Pati ❤️- piszą internauci.

A Wy, co sądzicie o decyzji Patrycji? Jedno jest pewne, Łukasz już po wyjściu z programu przyznał, że życzy byłej partnerce wszystkiego co najlepsze i apelował do internautów, żeby jej nie hejtowali.

