"Love Island 5': Josie zachwyca na starych zdjęciach! Poznalibyście ją? 

Laura dołączyła do projektu Casa Amor, ale wygląda na to, że w programie "Love Island" pozostanie na dłużej. Na "Wyspę miłości" wróciła z Arkiem, który w ten sposób zakończył związek z Aleksandrą. Piękna 24-latka od zawsze zachwycała swoją urodą, jednak kilka lat temu zamiast blondu na jej głowie królował zdecydowanie ciemniejszy odcień. Zobaczcie sami, jak kiedyś wyglądała! Zobacz także: "Love Island": Arek zerwał z Aleksandrą i związał się z Laurą. Fani ostro komentują! "Love Island": Jak kiedyś wyglądała Laura? Laura Zawadzka z "Love Island" to 24-letnia mieszkanka Warszawy, którą cechuje ogromne poczucie humoru, otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Jak sama o sobie mówi, jest wyluzowana i pogodna, a do życia podchodzi z dystansem. Jest również bardzo wyrozumiała, chociaż czasami wyrzuca sobie, że bywa za mało asertywna. Laurze w "Love Island" udało się podbić serce Arka, który po Casa Amor zdecydował się rzucić dla niej Aleksandrę . Jak mówił, Laura wykazywała większe zainteresowanie jego osobą, niż Aleksandra - z tego też względu zdecydował się na taki krok. Ta decyzja wywołała ogromne emocje na "Wyspie miłości", a w kolejnych odcinkach zapewne dowiemy się, czy Arkowi i Laurze uda się zbudować trwałą i szczęśliwą relację. Zobacz także: "Love Island": Widzowie są podzieleni co do Arka i Aleksandry: "Nie za szybko zapomniał o Andzi?" Laura zachwyca swoją urodą nie tylko w programie "Love Island", ale także na Instagramie. Choć teraz będąc na "Wyspie miłości" nie może być aktywna w social mediach, to jednak przed udziałem w show zamieszczała posty regularnie. Dzięki temu...