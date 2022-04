"Love Island 5": Przerażeni fani ostrzegają Jurka przed relacją z Anią: "Uciekaj"

Tydzień do finału zdecydowanie podgrzewa emocje na wyspie miłości. Jak się okazuje, w programie są jednak bardzo szczere osoby, które doskonale wiedzą, że widzowie są w stanie przejrzeć ich prawdziwe uczucia na wylot. Alex miała już wcześniej wątpliwości co do swojej relacji, bo zauważyła, że w przeciwieństwie do pozostałych uczestników, nie widziała, że się zakochuje, a do Jurka czuje miłość "jak do przyjaciela". Gdy w końcu postanowiła mu to powiedzieć, widzowie z jednej strony pochwalili ten krok, z drugiej, dostrzegają, że Alex myli się w swoich własnych emocjach i powinna dać sobie jeszcze jedną szansę. "Love Island" Alex zerwała z Jurkiem ze względu na jego wiek? Alex i Jurek zdecydowanie należą do ulubionych par widzów. Piękna Alex, zwyciężczyni belgijskiego "Love Island" była bardzo otwarta na miłość z gorącym Hiszpanem. Choć przyznała, że do programu przyszła, by znaleźć do pary Polaka, bo, jak twierdziła, Polacy są prawdziwie opiekuńczy, to okazało się, że Jurek spełnił jej wszystkie oczekiwania. Wyglądało więc na to, że ich związek pięknie się rozwija i idzie naprzód. Wystarczy, chociażby wspomnieć, jak Alex była szalenie zazdrosna o Jurka, który w Casa Amor bawił się z innymi dziewczynami. Nikt więc nie spodziewał się, że dziewczyna może mieć jakiekolwiek wątpliwości wobec swojego partnera... Alex w rozmowie z dziewczynami przyznała, że największym problemem w jej relacji jest... wiek. 5 lat dzielące ją i Jurka to zdaje się za dużo, by zbudować silną więź, a należy zaznaczyć, że uczestniczka zdecydowanie szuka poważnego związku z partnerem, z którym będzie mogła planować przyszłość. Poza tymi wątpliwościami, uczestniczka martwiła się, że jej uczucia do Jurka nie są takie same, jakie on żywi do niej. Po przepłakanych kilku wieczorach Alex...