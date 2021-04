"Love Island": Czy wszystkie finałowe pary są razem? Widzowie są pewni, że jedna z nich już zerwała!

Od finału "Love Island" zaraz miną trzy tygodnie. Finałowe pary: Caroline i Mateusz, Waleria i Piotr oraz Ania i Mateusz wrócili do Polski i postanowili kontynuować i pogłębiać swoje relacje. Sprawa nie jest wcale taka łatwa, bo każdy z nich mieszka w różnych częściach Polski, ma swoje obowiązki i zawodowe plany, które teraz muszą dostosować pod partnera. Widać jednak, że robią wszystko, co mogą, żeby ich relacje przetrwały. Oprócz ... jednej pary, u której fani nie widzą niemal żadnego zaangażowania.

"Love Island": która para nie przetrwała?

Waleria i Piotrek jeszcze w programie byli uznawani za najbardziej czułą wobec siebie parę. Po przyjeździe do Polski niewiele się zmieniło. Waleria chwali się, że Piotr nie zaniechał swoich zwyczajów i podaje jej codziennie śniadanie, para razem spędza czas, trzyma się za dłonie i przytula, a prawie każde zdjęcie, jakie pojawia się w ich mediach społecznościowych, dotyczy ich związku. Z kolei Caroline i Mateusz, finaliści programu mniej dzielą się prywatnymi zdjęciami, ale wciąż zaznaczają, że spędzają ze sobą bardzo dużo czasu. Caroline zdecydowała się nawet przeprowadzić do Polski, bo jak twierdzi, Kanada jest zbyt daleko, żeby się często odwiedzać i pielęgnować tę relację.

Najmniej zaangażowania widzowie widzą w relacji Ani i Czarka. Owszem, para nagrała kilka InstaStories, Ania nawet zasugerowała, że przeprowadza się do Warszawy, gdzie mieszka Czarek, na stałe, ale to by było na tyle. Od kilku dni para przekłada obiecany live i rozmowę z fanami i jeśli oceniać po social mediach prawie w ogóle nie spędzają ze sobą czasu. Fani pod ostatnim zdjęciem Czarka zawiedzeni komentują:

Głosowałam na nich, ale chyba się pomyliłam. To nie jest związek, tylko przyjaźń i kumpelstwo. Jednak Angela miała rację jak mówiła wychodząc z programu, że niektórym życzy szczerości. Coś w tym musi być. Chyba są w relacji koleżeńskiej, nie widać po nich nic innego. Dziwne, że są w jednym mieście, a spotkać się nie mogą. Życie, tylko niech będą szczerzy. A gdzie Ania? Miał być dzisiaj live😢 Przecież oni nie są razem. To był tylko program A gdzie Anię zgubiłeś? 😁❤ Ani spaceru razem, ani nic się nie dzieje. Nie to, co u innych par...

Trudno nie zgodzić się ze spostrzeżeniami widzów, jeśli oczywiście wierzyć social mediom. Równie dobrze przecież Ania i Czarek mogą nie chcieć pokazywać się razem, choć byłoby to bardzo dziwne... Niektórzy od dawna uważali, że ta relacja nie jest prawdziwa. A jak jest naprawdę? Będziemy musieli poczekać na rozwój tej sytuacji.

Ania i Czarek byli ze sobą krótko w programie. Ale zdążyli otworzyć się na siebie, a nawet zostać oficjalną parą. Czemu więc nie dzielą się z fanami, jak budują swoją relację tu, w Polsce?

Waleria i Piotr to najbardziej namiętna para. Jagódka i King Kong wciąż dzielą się tym, jak wspólnie spędzają czas.

Caroline i Mateusz będą dbać o swoją relację w Warszawie. Caroline zdecydowała, że jak na razie zostaje w Polsce.