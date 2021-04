"Love Island 3": Stella i Piotr ruszą z własnym biznesem w Warszawie?! Nie uwierzycie, co planują!

Stella i Piotr w programie "Love Island" zaszli bardzo daleko - odpadli dopiero na chwilę przed finałem. Chociaż nie zdobyli głównej nagrody, wygrali coś znacznie bardziej cennego - siebie. Po powrocie do Polski snują poważne plany na przyszłość i co więcej, może już niedługo usłyszymy o ich wspólnym biznesie!

Co takiego planuje ta urocza para? Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: "Love Island": Widzowie żałują, że Stella odpadła z programu. Obwiniają Piotra: "Jest winny swoim despotycznym zachowaniem"

"Love Island 3": Stella i Piotr szykują coś wielkiego! Dziewczyna ma już pomysł na biznes

Stella i Piotr na Wyspie Miłości mieli swoje wzloty i upadki, ale ostatecznie ich uczucie zwyciężyło! Po powrocie do kraju para szybko zaczęła snuć plany na wspólną przyszłość. Jak wyjawiła Stella w wywiadzie dla jednego z portali internetowych, już niedługo zamierza przeprowadzić się do Piotra do Warszawy.

To z pewnością będzie wielkie wydarzenie w życiu Stelli. Dziewczyna pochodzi z małego miasteczka i na razie jest lekko przerażona tym, jak szybkie i intensywne jest życie w Warszawie. Ale przecież będzie mogła liczyć na pomoc Piotrka, który z pewnością odpowiednio zaopiekuje się swoją ukochaną, kiedy ta się do niego przeprowadzi.

Ostatnio Stella udzieliła wywiadu dla portalu Pomponik.pl, w którym wyjawiła, co w takim razie zamierza robić zawodowo, gdy już przeprowadzi się do stolicy. Okazało się, że ma w planach coś wielkiego, bo chce ruszyć z własnym biznesem!

Myślę, że będzie jakaś działalność swoja, nie chciałabym (pracować - przyp. red.) u kogoś. Chciałabym spróbować swoich sił i znowu coś stworzyć sama, mimo że wcześniej miałam sklep i trochę nie wyszło - powiedziała Stella w wywiadzie dla portalu Pomponik.pl

O jakim biznesie myśli zatem Stella? Okazało się, że dziewczyna chce, aby w asortymencie jej sklepu znalazły się ubrania, a także odżywki dla sportowców. Stella przyznała również, że w tej chwili jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółach, ale być może będzie to projekt, który stworzy razem z Piotrem! Jej partner bardzo ją w tym wspiera i z pewnością jej we wszystkim pomoże.

Wybierzecie się do sklepu Stelli?

Instagram

Stella już niedługo ma przeprowadzić się do Warszawy, gdzie zamieszka razem z Piotrem. Trzymamy kciuki, aby tej dwójce udało się stworzyć szczęśliwy związek na długie lata!