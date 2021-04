"Love Island": Caroline i Mateusz komentują swoją wygraną! To na co chcą przeznaczyć całe 100 tysięcy robi wrażenie 

Caroline i Mateusz zostali zwycięzcami 3. edycji "Love Island". Kiedy tylko odzyskali telefony, zdecydowali się zamieścić kilka słów do swoich fanów w swoich mediach społecznościowych i udzielili wywiadu dla jednego z portali. Co napisali po wyjściu z willi? Na co przeznaczą pieniądze z wygranej? Sprawdźcie szczegóły.

Caroline i Mateusz komentują swoją wygraną

W minioną niedzielę w programie "Love Island", emocje sięgnęły zenitu! Wszyscy fani show z niecierpliwością czekali na wyniki wielkiego finału i jak się okazało, widzowie najbardziej uwierzyli w uczucie Caroline i Mateusza. Choć program się skończył, oni dopiero teraz zaczynają swoją piękną, wspólną przygodę. Przez sześć tygodni byli odizolowani od świata zewnętrznego, a teraz nadrabiają zaległości i między innymi wrócili na swoje media społecznościowe, gdzie zgromadzili już wielu fanów.

Caroline i Mateusz właśnie zamieścili swoje pierwsze wpisy po wygranej w "Love Island", w których podziękowali fanom za wsparcie.

- Emocje po finale @loveislandwyspamilosci jeszcze nie opadły, ale chciałbym Wam wszystkim szczerze podziękować, że do końca nas wspieraliście. Jesteście kochani! 😍 - napisał Mateusz - Cieszę się że dane mi było spędzić tyle czasu na Wyspie Miłości. Będę bardzo tęsknić za całą Ekipą. Mam nadzieję że niedługo się spotkamy 😉😘

Dziękuję wszystkim za wsparcie i głosy oddane na Nas ❤️ - napisała Caroline.

Para nieco więcej zdradziła w wywiadzie dla portalu Pomponik.pl. Jak się okazało, nie spodziewali się wygranej i bardziej obstawiali, że zwycięzcami zostaną Waleria i Piotrek. Oczywiście podczas finału towarzyszyło im wiele emocji - w szczególności Caroline, do której należał wybór, czy podzieli się wygraną z Mateuszem, czy też odejdzie sama z nagrodą. Dla niej jednak wybór w tej kwestii, był oczywisty.

Dla mnie nie było nad czym się zastanawiać. Dla mnie ważniejsze jest, że poznałam Matiego. On jest ważny, dla mnie kasa nie ma znaczenia - powiedziała Caroline w wywiadzie dla portalu Pomponik.pl.

A na co para chce przeznaczyć swoją wygraną? Caroline i Mateusz w tym samym wywiadzie zdradzili, że marzy im się wspólna, luksusowa podróż do ciepłych krajów - i to być może nie jedna! Właśnie w taki sposób chcą wydać wygrane w "Love Island" pieniądze.

My jeszcze raz serdecznie gratulujemy Caroline i Mateuszowi wygranej i życzymy im dużo miłości, na długie lata!

