"Love Island 3": Fani zaskoczeni wyborem Ani: "Znowu zostanie sama"

W ostatnim odcinku "Love Island" uczestnicy podjęli decyzje, czy chcą zostać w swoich dotychczasowych parach, czy wolą stworzyć nową relację. Zgodnie z przewidywaniami widzów, w parze pozostali Waleria i Piotr, Caroline i Mateusz. Wiele emocji zaś wzbudził wybór Stelli, która zdecydowała się zostać przy Piotrze, oraz Arsena, który, mimo że dobrze się bawił w "Casa Amor" u boku Natalii, jednak zdecydował się wrócić do Angeli.

Wybór Ani nie należał do najłatwiejszych. Wiadomo było, że ma swoje dwa typy. Zauroczonego Stellą Czarka, oraz zainteresowanego nią czarnookiego Mateusza. Fani nie mogą uwierzyć, że wybrała... Cezarego!

Ania podjęła złą decyzję? "A mogła być opcją numer 1"

Podczas przeparowania dało się wyczuć, że Ania nie jest zdecydowana, którego partnera woli. Wybrała Cezarego, którego - rzecz jasna - nie dało się nie polubić za jego pozytywne nastawienie i gotowość do walki o miłość. Dziewczyny bardzo liczyły, że zainteresowany Stellą Czarek podbije jej serce i to właśnie on będzie jej wyborem. Gdy tak się nie stało, Ania stanęła przed niemałym dylematem. Czarek bardzo jej się podobał, ale był zainteresowany Stellą, zaś Mateusz, z którym dużo rozmawiała, chciał być tylko z nią.

Fani sądzą, że Ania popełniła ogromny błąd i niedługo znów będzie samotna, bo Czarek, który zostanie w programie, zdecydowanie nie odpuści sobie Stelli i będzie o nią walczył:

wiedząc, że jemu podoba się inna i tak go wybrała 🤦 Będzie bieganie Czarka, ale za Stellą Biedna Ania. Czarek tego nie czuje, raczej chleba z tego nie będzie No Mateusz taki przystojniak, i gadało im się fajnie i się śmiała... szkoda, no co tu mówić… mogła wybrać Mateusza, nie Czarka, on jasno zdeklarował się, że Stella to jego typ numer 1 :( przynajmniej Stella będzie miała szansę jeszcze przy przeparowaniu 😁

Fani obawiają się, że skoro Cezary został programie, to zgodnie ze swoimi pierwszymi zamiarami postanowi zawalczyć o Stellę i Ania wkrótce zostanie sama. Rozsądniej było zdaniem fanów pozostać przy Mateuszu, który był nastawiony na budowanie relacji wyłącznie z Anią.

Ania stanęła przed bardzo trudnym wyborem. Dla fanów było oczywiste, że powinna wybrać partnera bardziej nastawionego na nią.

Mat. prasowe

Cezary przyjął swoją porażkę i zadeklarował się, że będzie budować relację z Anią. Jednak to nie ona przecież była jego numerem jeden...