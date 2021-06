"Love Island": Caroline podjęła zaskakującą decyzję. Czy to oznacza rozstanie z Mateuszem?

Caroline i Mateusz odkąd wrócili z Hiszpanii, wciąż pielęgnują swoją relację, a wspólnymi zdjęciami i uroczymi nagraniami chwalą się na Instagramie. Finaliści programu nie zawodzą swoich fanów i zgodnie ze swoją obietnicą starają się zbudować prawdziwy, trwały związek. Do tej pory na przeszkodzie stała odległość, jaka ich dzieliła. Caroline mieszka przecież w Kanadzie, a w Polsce jej rodzinny dom jest w Zakopanem. Mateusz z kolei mieszka w Warszawie. Jednak, dla chcącego nic trudnego, Caroline postanowiła sprawdzić swój związek i ogłosiła, że przeprowadza się do Warszawy! Wspólne mieszkanie urządzicie w pięknym stylu, a ten kod rabatowy Home and You pozwoli Wam zaoszczędzić. Caroline przeprowadza się do Warszawy! Czy zamieszka z Mateuszem? Caroline już jakiś czas temu mówiła, że relacja na odległość jest raczej mało skuteczna w budowaniu prawdziwej relacji. Caroline postanowiła więc, w związku z tym, że nie wraca jak na razie do Kanady, zostać w Polsce i osiąść w Warszawie. Jak zaplanowała, tak zrobiła, na swoim Instagramie postanowiła więc ogłosić swoim fanom radosną informację: Pożegnaliśmy się z górami, przeprowadziłam się do Warszawy i w końcu jesteśmy closer - pisze zachwycona Caroline. Fani zareagowali na tę informację z wielką radością. Niektórzy, czytając "pożegnaliśmy się z górami" przestraszyli się, że Caroline i Mateusz się rozstają. Na szczęście tak się nie dzieje, a ich związek idzie do przodu. - To przerażenie kiedy przeczytałam, że się pożegnaliście, zawał, myślałam, że się rozstaliście. Ale wielkie szczęście ze nie ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ - słodziaki😍 jak się patrzy na was to aż się buzia uśmiecha❤️❤️ - Trzymamy za Was kciuki ❤️ - Fajnie się na Was...