Mateusz i Caroline przyznają, że to była miłość od pierwszego wejrzenia! Zwycięzcy "Love Island" kontynuują swój związek i wygląda na to, że uczucie, które ich połączyło tylko przybiera na sile! Zapytaliśmy CJ i Matta, jak na tę piękną miłość zareagowali ich rodzice. Mateusz przyznał, że jego rodzice oraz siostry od razu zaakceptowali jego wybrankę, a jak to było w przypadku rodziny Caroline?

Moja rodzina w Kanadzie jak oglądała program to od razu dzwonili, że "ale fajny Mateusz i super i jak mnie traktował". Chcą go poznać.

Rodzice Caroline mieszkają w Kanadzie, więc jeszcze nie mieli okazji poznać wybranka córki, zdecydowanie łatwiej będzie odwiedzić jej babcię, która mieszka w Polsce. Okazuje się, że Matt niechcący spełnił jej marzenie!

Moja babcia z Polski bardzo polubiła Mateusza i zawsze chciała, żebym miała takiego Polaka - przyznała Caroline

Co jeszcze opowiedzieli nam o sobie? Zobaczcie nasz wywiad z Caroline i Mateuszem z "Love Island".

