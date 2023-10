Caroline i Mateusz to finaliści trzeciej edycji "Love Island". Widzowie wytypowali ich na zwycięzców, ponieważ wierzyli, że była to najlepiej dobrana i szczera wobec siebie para. Oni sami przyznają, że są zaskoczeni, że odnaleźli się w programie i że połączyło ich tak silne uczucie. Zakochani również po zakończeniu show zamierzają więc kontynuować swoją znajomość i poznawać się coraz lepiej. Co więcej, Caroline zadecydowała, że Kanada znajduje się zdecydowanie za daleko, by kontynuować ten związek na odległość i postanowiła przeprowadzić się do Polski!

Para jednak nie zamieszka razem. Dlaczego? Caroline właśnie zdradziła nam powód, dla którego postanowiła nie mieszkać ze swoim ukochanym.

Caroline i Mateusz szybko podbili serca widzów. Gdy tylko zdecydowali się być w parze, stanowili jeden z najmocniejszych duetów.