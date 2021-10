"Love Island": Arek pokazał swoją partnerkę! To o niej opowiadał w programie

Arek z "Love Island" opublikował na Instagramie wyjątkowe zdjęcie. Były uczestnik randkowego show Polsatu po raz pierwszy pokazał, jak wygląda jego partnerka! Ostatnio Arek głośno przyznał, że chciałby wrócić do byłej dziewczyny i teraz wszystko wskazuje na to, że spełniło się jego marzenie. Ukochana Arka to prawdziwa piękność!

Arek z "Love Island" pokazał zdjęcie z partnerką

Arek wziął udział w czwartej edycji "Love Island". Przystojny uczestnik programu połączył się w parę z Andzią i wydawało się, że razem mają szansę stworzyć naprawdę udany związek. Ich relacja nie trwała jednak zbyt długo i w trakcie programu Andzia zerwała z Arkiem. Uczestnik "Love Island" nie ukrywał rozczarowania, ale zapomniał o Andzi, kiedy w willi pojawiła się Aleksandra.

Aleksandra czekała na niego, kiedy panowie wyjechali do Casa Amor, jednak po powrocie okazało się, że Arek jest już w nowej parze, z Laurą. Niestety, również relacja z Laurą nie przetrwała próby czasu.

Zobacz także: Quiz z wiedzy o 4. edycji "Love Island"! Sprawdź, czy uważnie oglądałeś!

Mat. prasowe

Już w trakcie programu Arek często opowiadał o swojej byłej partnerce z którą rozstał się przed "Love Island". Arek nie ukrywał wówczas, że jego eks była ideałem kobiety. Co ciekawe, już po wyjściu z randkowego show, Arek przyznał głośno, że zamierza walczyć o byłą partnerkę i zrobi wszystko, żeby znów stworzyć z nią związek.

Dzięki "Love Island" zrozumiałem bardzo dużo i wiem, co zawsze było dla mnie najważniejsze w życiu. Byłem po bardzo długoletnim związku. Poszedłem do programu na „Wyspę Miłości”, by znaleźć tą miłość. Znaleźć taką kobietę, mieć taki związek i z powrotem się tak zakochać. Niestety, program mi pokazał, że nie jest to możliwe, bo moje serce jest zupełnie gdzie indziej- mówił Arek. (...) Po programie przeprowadziłem z nią wspólną rozmowę i chcę jej powiedzieć tak samo publicznie, jak i Wam, bo wiecie, że nie wstydzę się swoich uczuć. Zawsze mówię prosto z serca i chcę, żeby również o tym wiedziała. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś dostać od niej ostatnią szansę, a na pewno jej nie zmarnuje. Chciałem Wam to powiedzieć, bo czułem się zobowiązany do tego. Trzymajcie za mnie kciuki- dodał.

Zobacz także: "Love Island": Aleksandra odniosła się do wyznania Arka o byłej dziewczynie! Ma do niego żal?

Instagram/arttarti

Ostatnio okazało się, że Arek w towarzystwie byłej partnerki bawił się na wielkiej imprezie uczestników "Love Island". W sieci jednak nie pojawiło się wówczas żadne zdjęcie Arka z ukochaną. Teraz to się zmieniło! Arek opublikował na Instagramie romantyczny wpis i pokazał wspólną fotkę z partnerką!

„Zawsze wybieraj to, co może sprawić, że będziesz szczęśliwy, nie patrząc na to co pomyślą inni, chyba że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz Ciebie”.

A w moim „cabrio” jest miejsce tylko dla tej Pani! ✌🏾🤪- napisał Arek.

Tylko spójrzcie na ich wspólne zdjęcie! Widać, że Arek znów jest szczęśliwy!

Zobacz także: "Love Island": Karolina Gilon skomentowała powrót Arka do byłej partnerki!