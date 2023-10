Karolina Gilon, prowadząca "Love Island", w rozmowie z reporterką Party.pl skomentowała doniesienia dotyczące Arka. Jak zareagowała na jego powrót do byłej ukochanej?

"Love Island": Karolina Gilon komentuje miłosny wybór Arka

Arek w czwartej edycji hitu Polsatu próbował stworzyć szczęśliwy związek z Andzią, Aleksandrą i Laurą. Niestety, dziś wiemy już, że żadna z tych relacji nie trwała zbyt długo. Po tym, jak Arek wrócił do Polski przyznał, że chciałby wrócić do byłej partnerki, z którą rozstał się jakiś czas przed programem.

Dzięki "Love Island" zrozumiałem bardzo dużo i wiem, co zawsze było dla mnie najważniejsze w życiu. Byłem po bardzo długoletnim związku. Poszedłem do programu na „Wyspę Miłości”, by znaleźć tą miłość. Znaleźć taką kobietę, mieć taki związek i z powrotem się tak zakochać. Niestety, program mi pokazał, że nie jest to możliwe, bo moje serce jest zupełnie gdzie indziej- Arek wyznał podczas relacji na InstaStories.