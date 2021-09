"Love Island" Arek jest wściekły! Adrian walczy o Aleksandrę, między uczestnikami doszło do ostrej kłótni

Arek dopiero co zakończył swój związek z Andzią i rozpoczął zupełnie nowy rozdział na wyspie miłości. Fani bardzo ucieszyli się z tego faktu, kibicując swojemu ulubionemu uczestnikowi. Kłopot w tym, że nad dopiero co rozpoczętą relacją Arka zebrały się już czarne chmury. Jeden z mieszkańców wyspy miłości postanowił także zawalczyć o Aleksandrę. Zazdrość i zaborczość Arka tylko ułatwiają mu zdobycie serca jego partnerki?

"Love Island" Aleksandra ma dość zaborczości Arka! Inny uczestnik ma szansę ją odbić?

Arek to zdecydowanie ulubiony uczestnik widzów. Fani kibicują mu od samego początku pojawienia się go w programie. Arek rozpoczął swoją przygodę na wyspie miłości bardzo uczuciowo i oddał się bez reszty związkowi z Andzią. Widzowie od początku jednak wyczuwali, że intencje tej dziewczyny nie są zbyt szczere wobec uczestnika, co wyszło dość szybko na jaw. Tuż po tym jak zostali oficjalną parą, odbyli kłótnię, która wzbudziła dużo kontrowersji i ostatecznie zakończyła ten związek.

Mat. prasowe

Fani mieli żal do Andzi, że nie doceniła miłości Arka, z drugiej zaś strony zauważali, że uczestnik może być też za bardzo zaborczy, co Andzię mogło przecież mocno zniechęcić. Aleksandra, która wybrała Arka tuż po jego zakończonym związku, zdecydowała się na to, bo zauważyła, że właśnie ten mieszkaniec wyspy da jej sto procent swojej uwagi i opiekuńczość. Kłopot w tym, że już po kilku wspólnych dniach, tak samo jak Andzi, Aleksandrze zaczęło to przeszkadzać i nabrała poważnych obaw co do swojej relacji...

Mat. prasowe

Utrzymać te wątpliwości pomógł jej Adrian, który zdecydował się pójść za głosem serca i odbył z piękną blondynką kilka rozmów, mając nadzieję, że przekona ją do siebie. Oprócz wymiany zdań zdecydował się także na kilka czułych gestów, które nie umknęły uwadze spostrzegawczego Arka.

Panowie odbyli więc ostrą rozmowę, podczas której Arek nie krył swoich mocnych emocji. Adrian przyznał, że ma prawo poznawać Aleksandrę, jeśli mu się podoba, mimo tego, że jest w parze z innym. Arek co prawda przyznał rację Adrianowi, jednak niechęć między dwoma rywalami pozostała i wygląda na to, że żaden z nich nie będzie chciał odpuścić! Szczególnie po tym, gdy Aleksandra zapewniła, że nadal chce poznawać przystojnego Armando!

Mat. prasowe

Po raz kolejny więc wielkie serce i oddanie Arka okazało się zbyt przytłaczające dla jego partnerki. Aleksandra za każdym razem, gdy widzi kontrolne spojrzenie Arka, ma "ochotę się wycofać".

Myślicie, że to skutecznie oddali Aleksandrę od jej partnera, a Adrian ma duże szanse u nowej uczestniczki?