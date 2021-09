"Love Island 4": Kontrowersje po kłótni Andzi i Arka. Fani: "Oby koniec... To jest jakiś cyrk"

Waleria z "Love Island" większość swojego życia mieszkała we Francji. Dopiero od kilku lat jej życie toczy się w Polsce. Jak się okazuje, powrót Walerii do rodzinnego kraju kilka lat temu był związany z dramatycznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w Paryżu. Uczestniczka "Love Island" wróciła wspomnieniami do tamtych czasów. Zgodnie ze swoją naturą, Waleria nie przeżywa już tego, że była naocznym świadkiem ataków terrorystycznych i cieszy się tym, że żyje. Jednak jej wspomnienia wywołują dreszcze. Waleria z "Love Island" przeżyła dwa zamachy terrorystyczne Waleria razem z Piotrem podbili serca widzów "Love Island". Para dotarła do finału i przegrała z Caroline i Mateuszem zaledwie dwoma procentami głosów . To oczywiście nie stanęło na przeszkodzie, by udaną relację kontynuować. Piotr i Waleria, mimo że mieszkają w innych częściach Polski, wciąż się odwiedzają, a czułymi wspólnymi momentami dzielą się na Instagramie. Odkąd uczestnicy wrócili do Polski, wciąż udzielają wywiadów, a te prowokują do szczerych wyznań i wspomnień. Waleria w rozmowie z "Pomponkiem.pl" przyznała, że była świadkiem serii dramatycznych zamachów terrorystycznych, jakie miały miejsce w 2015 roku. 13 listopada w Paryżu i Saint-Denis doszło do ataków (sprawcy zaatakowali 7 razy, doszło do trzech eksplozji i sześciu strzelanin), zginęło 137 osób. Okazuje się, że Waleria była uczestnikiem dwóch z nich: Widziałam aż dwa zamachy. Pierwszy widziałam bezpośrednio. A drugi pośrednio. Byłam w pociągu i ten pan, któremu odbiło, został zatrzymany w wagonie dalej. Nie widziałam do końca, ale słyszałam i byłam w tej sytuacji. Nie przeżywam tego już. Niefajne przeżycie. Jednak żyję...