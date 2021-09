"Love Island": Aleksandra i Aleks wybrały partnerów! Fani zachwyceni: "Idealnie"

31 sierpnia wystartowała druga edycja programu "Love Island" ! Poznaliśmy dziesięcioro uczestników, którzy zostali połączeni w pary. Już w pierwszym odcinku nie zabrakło sporych zaskoczeń i coś czujemy, że ta edycja dostarczy nam wielu emocji. Kto z kim się sparował? Jakie wrażenie zrobili na sobie uczestnicy? Zobaczcie! Zobacz także: Tak wygląda willa z drugiej edycji "Love Island. Wyspa miłości"! Co za luksus Za nami pierwszy odcinek drugiej edycji "Love Island"! Poznaliśmy pierwsze pary Program "Love Island" właśnie wystartował! Poznaliśmy piękne uczestniczki i przystojnych uczestników show. Cała dziesiątka zamieszkała w luksusowej willi, w której najważniejsze jest to, aby nigdy nie być singlem. I tak już w pierwszym odcinku poznaliśmy pierwsze pary. Oto one: Bartek i Julia Mikołaj i Karolina Rafał i Ola Dominik i Oliwia Karol i Natalia Wyświetl ten post na Instagramie. ❤️Pierwsze pary drugiej edycji Love Island.Wyspa Miłości👇👇👇 Też tak obstawialiście❓ #loveislandwyspamilosci #loveisland2020 #drugisezon #parowanie Post udostępniony przez Love Island. Wyspa Miłości (@loveislandwyspamilosci) Sie 31, 2020 o 1:58 PDT Od pierwszych chwil dało się zauważyć, że najmniej chemii jest pomiędzy Natalią i Karolem. Natalia to prawdziwy wulkan energii - zawsze ma coś do powiedzenia i wszędzie jej pełno. Wygląda na to, że pierwsze wrażenie nieco zmyliło Karola podczas wyboru partnerki, który na pierwszy rzut oka wydaje się być zdecydowanie spokojniejszym uczestnikiem. Również pierwsza rozmowa tej...