"Love Island" Aleksandra skrytykowana za swoje piersi! Ostro odpowiedziała fanom!

Aleksandra z "Love Island 4" pochwaliła się zdjęciem w sportowych ubraniach. Finalistka programu w życiu nie przypuszczałaby, że jej fotografia wywoła tyle emocji wśród fanów. Internauci krytykują nowy biust uczestniczki i wytykają jej, że jest zdecydowanie za duży. Nic więc dziwnego, że Aleksandrze puściły nerwy i postanowiła odpowiedzieć odważnym fanom: "Co wam do tego, to moja sprawa!"

"Love Island 4" Aleksandra jest wściekła na fanów, którzy krytykują jej biust: "Moim zdaniem piersi za duże"

Odkąd Aleksandra i Armando stworzyli parę w programie, a nawet zawędrowali do samego finału, widzowie bardzo im kibicują i chętnie sprawdzają, co u nich słychać. Zarówno Aleksandra jak i Armando nie mogą narzekać na brak zainteresowania ze strony internautów. Nic więc dziwnego, że para chętnie dzieli się swoją codziennością. Dla Oli nie było więc żadnym problemem, by przyznać, że wybiera się na zabieg liftingu piersi. Uczestniczka nawet otworzyła się przed swoimi fankami, dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem. Kilka dni po zabiegu Ola nie była w stanie podnieść nawet rąk do góry, ale na szczęście w codziennych obowiązkach wyręczał ją Armando.

aleksandra_strek/Instagram

Zobacz także: "Love Island": Aleksandra poprawiła piersi, a fani komentują: "Twój biust był idealny". Odpowiedziała!

Fani byli bardzo ciekawi efektów operacji, jednak Ola przyznała, że rekonwalescencja potrwa jeszcze kilka miesięcy i na efekty będzie trzeba jeszcze poczekać. Uczestniczka wraca jednak do normalnego funkcjonowania, a na swoim Instagramie pokazała zdjęcie w sportowym stroju. Faktycznie na fotografiach piersi Aleksandry wydają się znacznie większe od tych, które miała do tej pory. Fani więc otwarcie komentują:

Śliczna jesteś, ale moim zdaniem piersi za duże Aleksandra! Jesteś śliczna, ale miałaś już duże piersi w programie, czemu je jeszcze powiększyłaś? Za chwile będziesz pomniejszać, bo kręgosłup nie wytrzyma. Chyba za mała ta góra na Ciebie, zaraz pęknie Tutaj ten lifting wygląda przesadnie - komentują fani.

aleksandra_strek/Instagram

Zobacz także: "Love Island": Paulina i Andrzej zaręczyli się?! "Cóż to jest na prawym paluszku serdecznym?"

Ola nie wytrzymała i w końcu zdecydowała się odpowiedzieć na podobne komentarze fanów. Uczestniczka przyznała, że nie ma już cierpliwości do oceny internautów:

-Żeby prowadzić Instagram, to trzeba mieć cierpliwość ze stali. Ja nie mogę zrozumieć tych kobiet, które tak bardzo przeżywają ciała innych. Ja naprawdę łapię się za głowę. Co nie dodam jakiegoś zdjęcia, to cały czas jest opinia, to masz takie, to masz "srakie", sprzeczki między wami... Jak zrobiłam sobie duże cycki, to zrobiłam je sobie, nie będziecie ich nosić na swoim kręgosłupie. Tak samo moich za dużych ust nie będziecie mieć na swojej twarzy. Co wam do tego, że mam takie czy inne, to jest moja sprawa - wzburzyła się Aleksandra.

Uczestniczka po raz kolejny zdecydowała się opowiedzieć, że nie powiększała swoich piersi, a dokonywała liftingu! Rozmiar jej biustu się nie zmienił, zaś fani wciąż wmawiają jej, że zdecydowanie za bardzo powiększyła piersi!

-Moje piersi są po operacji. Jeszcze minimum miesiąc, dwa, żeby doszły do siebie, żeby nie było jakiejś opuchlizny. Po pierwszym roku można dopiero ocenić efekty. Musiałabym się zamknąć w domu, nie wychodzić, w ogóle o niczym nie mówić, bo czego człowiek nie zrobi i tak jest poddany do opinii - wyjaśnia Aleksandra.

aleksandra_strek/Instagram

Aleksandra tłumaczy, że nie poddała się powiększeniu piersi a ich liftingowi!

-Ja mam ten sam rozmiar biustu, co miałam wcześniej. Tylko wcześniej miałam push-up i robiłam tak, żeby były bardziej uwydatnione. Przez ten rok moje piersi straciły kształt. Teraz mam ten sam rozmiar, tylko po prostu przez to, że są spuchnięte, bo jestem po zabiegu, bo tak reaguje ciało, to po prostu wyglądają na większe - tłumaczy Ola.

Mat. prasowe

Oczywiście nie wszyscy fani są krytyczni wobec ukochanej Armando. Wielu internautów docenia urodę Aleksandry i jej szczerość w mówieniu o swoim wyglądzie! Podejście Oli do krytycznych komentarzy wywołało wiele pozytywnych komentarzy!

Brawo, Ola! Wygląda Pani cudownie, najpiękniejsza jest samoakceptacja! Jesteś mega szczera i bezpośrednia, wizualnie na kobietę z pazurem 🔥❤️ ale charakter petarda, bo masz swoje zdanie i nie boisz się wyrażać to co myślisz💞szacun Oli💞 - komentują fani.

Uważacie, że Ola słusznie zareagowała aż tak ostro na komentarze fanów?