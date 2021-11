Natalia i Mundek w minioną niedzielę musieli pożegnać się z programem "Love Island" . Niewątpliwie ta para bardzo wyróżniała się na tle innych i dostarczyła widzom wielu emocji. Właśnie na InstaStory Natalii pojawiły się nagrania, na których możemy zobaczyć ją razem z Mundkiem już po powrocie do kraju. Była uczestniczka show nie może pogodzić się z tym, że jej przygoda w pięknej willi dobiegła już końca. Z tego też względu postanowiła zaapelować do fanów w sprawie zorganizowania protestu! Zobacz także: "Love Island 2": Pierwsza poważna kłótnia w programie! Pomiędzy Adą i Alicją doszło do ostrej wymiany zdań! "Love Island": Natalia apeluje do fanów! "Zróbcie strajk i protest, żebyśmy wrócili do programu" Natalia Lieber od samego początku w programie "Love Island", dała się poznać jako bardzo charyzmatyczna, otwarta i przebojowa osoba. Udział w show był dla niej wspaniałą przygodą, której uczestniczka nie chciała szybko zakończyć. Na początku nie udało jej się stworzyć dobrej relacji z Karolem, jednak gdy do gry wszedł Mundek, to wydawało się, że dziewczyna może już być spokojna o swoją pozycję w programie. Ale jak wiadomo w "Love Island" nie brakuje zaskoczeń i zwrotów akcji. W jednym z ostatnich odcinków Karolina Gilon ujawniła uczestnikom wyniki głosowania widzów, w którym fani show wybrali pary, które ich zdaniem mają największe szanse na miłość. Najmniej głosów otrzymali Ada i Mikołaj oraz Natalia i Mundek, którzy trafili do strefy zagrożenia. Pozostali uczestnicy mieli za zadanie wybrać jednego chłopaka i jedną dziewczynę, którzy powinni odpaść z show. To było dla wszystkich bardzo trudne, ale niestety ktoś musiał opuścić "Love Island"....