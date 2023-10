Odejście Alicji z siódmej edycji programu "Love Island" było szeroko komentowane. To zaskoczyło nie tylko widzów, ale także uczestników. Od tej pory jednak wiele pozmieniało się na Wyspie Miłości. Alicja nie zostawiła tego bez komentarza. Okazuje się, że odezwała się także do swojego programowego partnera. Z jakim przekazem?

„Love Island 7”: Co Alicja miała do powiedzenia Mateuszowi po odejściu?

Bez wątpienia to właśnie Alicja była jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek hitowego show "Love Island". Wszystko przez liczne kłótnie z jej udziałem i zażyłą relację z Mateuszem. Nic więc dziwnego, że jej odejście z programu zupełnie odwróciło bieg wydarzeń. To przede wszystkim wpłynęło na jej programowego partnera, który "odpiął wrotki" i ruszył na miłosny podbój, z chęcią poznając inne uczestniczki show. Na reakcję zranionej uczestniczki nie trzeba było długo czekać. Alicja z "Love Island 7" wyznała, że straciła szacunek do Mateusza - od czasów wyjścia bardzo oschle wypowiada się na temat swojego programowego partnera.

A czy miała okazję odezwać się do niego po opuszczeniu show? Okazuje się, że uczestniczka "Love Island" napisała do niego tuż po odejściu. Jak brzmiała treść wiadomości? Zdradziła to w rozmowie z naszym reporterem:

- Jeżeli chodzi o Mateusza, to ja jeszcze niczego nieświadoma, jak tylko odzyskałam telefon, to napisałam do niego wiadomość. Że bardzo prosił mnie o zaufanie, więc ja mu to zaufanie dałam i wychodząc z programu, zostawiam go z zaufaniem i z myślą, że jeżeli to uczucie było prawdziwe, jeżeli wyjdzie z programu i będzie wszystko ok to, że możemy wrócić do tematu, skoro tak bardzo mu zależało - wyznała.

Szybko jednak dodała, że treść nie jest już aktualna:

- No ale ja myślę, że teraz już nie mamy o czym rozmawiać - skwitowała.

Przy okazji rozmowy, zdradziła także, jakim partnerem w programie był Mateusz. Jeżeli jesteście ciekawi, koniecznie zobaczcie cały wywiad!

