"Love Island 7":  Wiemy, jak Julia wyglądała przed powiększeniem ust! Jest nie do poznania

W 5. edycji "Love Island" widzowie zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę - co chwila dochodzi do zaskakujących zwrotów akcji, które rujnują dotychczasowe porządki w willi. Teraz jednak czas na prawdziwe trzęsienie ziemi, czyli... Casa Amor! W poprzednich edycjach już przekonaliśmy się, jak wiele potrafi namieszać ten projekt. Teraz jednak będzie on wyglądał nieco inaczej, a ostatnio w programie "Sobota na Love Island" poznaliśmy trzy pierwsze uczestniczki Casa Amor! Kim są, jak wyglądają i kogo szukają na "Wyspie Miłości"? Zobacz także: "Love Island 5": Jakub pokazał zdjęcie z przeszłości! Jak wyglądał lata temu? "Love Island 5": Nadchodzi Casa Amor! Kim są nowe uczestniczki? Dla fanów "Love Island" szykuje się prawdziwa rewelacja! Casa Amor po raz kolejny wystawi na próbę dotychczasowe relacje uczestników, a my przez kilka odcinków będziemy śledzić, komu uda się przetrwać tę próbę. W ubiegłym sezonie po Casa Amor zrobiło się niezłe zamieszanie . Czy tak będzie również i tym razem? Wygląda na to, że możemy się spodziewać wielu niespodzianek, bo jak poinformowała Karolina Gilon w programie "Sobota na Love Island", tym razem to panie opuszczą willę, a nie jak dotychczas, panowie. Co ciekawe, już poznaliśmy pierwsze trzy uczestniczki, które zastąpią obecne mieszkanki! Zobacz także: "Love Island 5": Julia nie chce być w parze z Jakubem! Zwróciła uwagę na innego chłopaka Pierwszą z nich jest Milena Sienkiewicz . Piękna brunetka zdradziła w rozmowie z Karoliną Gilon, kogo szuka na "Wyspie Miłości. - Mój typ wymarzonego faceta to myślę, że wysoki brunet, wysportowany, ale nie postury takiego napakowanego misia. A który z obecnych mieszkańców...