"Love Island 7": Nowe uczestniczki wchodzą do willi. "Szykuje się duże przeparowanie" komentują fani

Takiego zwrotu akcji w "Love Island" jeszcze nie było! Choć wydawało się, że po powrocie z Casa Amor wszystkie pary czeka teraz prawdziwa sielanka, to dziś okazało się, że uczestników dopiero teraz czekają naprawdę ogromne emocje. W ostatnim odcinku doszło do scen, jakich w historii programu jeszcze nie widzieliśmy! Uczestniczki dowiedziały się bowiem, jak podczas ich nieobecności w willi bawili się ich partnerzy. Zrobiło się gorąco! Pary z "Love Island" nie przetrwają po Casa Amor? W przedostatnim odcinku "Love Island" panie wróciły z Casa Amor, gdzie poznały nowych przystojniaków. W tym czasie panowie w willi bawili się w towarzystwie nowych piękności, które próbowały zdobyć ich serca. Jak już wiemy z Paulina z "Love Island" wróciła do willi z nowym partnerem, a to wyraźnie rozczarowało Pawła, który był pewny, że jego partnerka będzie chciała kontynuować ich relację. Dziś zobaczyliśmy, co wydarzyło się w willi, kiedy zakończyło się najważniejsze w tym sezonie przeparowanie. Karolina Gilon zapytała nowe uczestniczki, czy mają żal do chłopaków za to, że nie zostały przez nich wybrane i... wtedy się zaczęło! Ada i Alicja opowiedziały, jak panowie bawili się z nimi podczas nieobecności ich partnerek. Zobacz także: "Love Island 3": Caroline i Mateusz wrócili do siebie! "Cieszę się, że możemy..." Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Love Island. Wyspa Miłości (@loveislandwyspamilosci) Ada powiedziała głośno, co ułyszała od Kuby. (...) wspólne...