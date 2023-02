"Love Island 7": Tak wygląda nowa willa. Co za luksusy. DUŻO ZDJĘĆ

Dobre wieści dla wszystkich fanów programu "Love Island" . Znana jest już dokładna data emisji pierwszego odcinka trzeciej edycji show! Wiadomo również, że w roli prowadzącej ponownie zobaczymy fantastyczną Karolinę Gilon. Gotowi na wielkie emocje, których dostarczą nam nowi uczestnicy? Sprawdźcie zatem szczegóły! Zobacz także: Marietta z "Hotelu Paradise" zabrała głos w sprawie domniemanego związku z Dominikiem z "Love Island"! Czy naprawdę coś ich łączy? Kiedy rusza trzecia edycja "Love Island"? Program "Love Island" to wieki hit telewizji Polsat. Głównym celem udziału w show jest znalezienie miłości. Uczestnicy przez kilka tygodni mieszkają w luksusowej willi i nie mają dostępu do świata zewnętrznego. Nie korzystają również z Internetu czy prywatnych telefonów komórkowych. Bohaterowie show łączą się w pary, ale co chwilę ich uczucie wystawiane jest na próbę. Nowi uczestnicy, którzy regularnie wchodzą do willi, potrafią kompletnie odmienić losy show. Z programem żegnają się ci, którzy podczas ceremonii przeparowania, pozostają bez pary. Program wygrywa ta dwójka, która zdobędzie największą liczbę głosów od widzów. Zwycięzcami dwóch pierwszych edycji są Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak oraz Julia Nowakowska i Dominik Grot. Kto pójdzie w ich ślady? Niestety, na razie uczestnicy 3. edycji "Love Island" nie są jeszcze znani. Wiadomo jednak, kiedy wystartuje trzecia odsłona show! Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, pierwszy, około dwugodzinny odcinek pilotażowy zostanie wyemitowany w niedzielę 28 lutego o godzinie 20.00! Następne odcinki 3. edycji "Wyspy miłości" najprawdopodobniej będą emitowane od poniedziałku do piątku...