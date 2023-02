"Love Island 7": Klaudia przeszła ogromną metamorfozę. Na starych zdjęciach jest nie do poznania

Piękna Weronika Bolchajmer dołączyła do "Love Island" i oczarowała chyba wszystkich uczestników programu. Seksowna brunetka weszła do willi dzięki Pawłowi, który podczas podwójnej randki z Weroniką i Pauliną Wilk musiał zdecydować, która z pań dołączy do uczestników szóstej edycji "Love Island". Weronika ma 33 lata i pochodzi z Warszawy, a na jej profilu na Instagramie można znaleźć jej zdjęcia z córką. Na starych fotkach widać również, jaką dużą przeszła metamorfozę! Weronika z "Love Island 6" ma córkę Chociaż szósta edycja "Love Island" rozpoczęła się zaledwie kilka dni temu to emocje wśród fanów programu już sięgają zenitu. Już na samym początku okazało się, że doszło do sporych zmian w "Love Island", które nie spodobały się widzom. Fani byli zaskoczeni, że do pierwszego parowania uczestników doszło dopiero po nocy spędzonej w willi. Z kolei wśród uczestników "Love Island" sporo emocji wzbudziło wejście seksownej Weroniki do willi. Większość panów jest zachwycona Wiktorią, która nie ukrywa, że szuka wyjątkowego mężczyzny. Jak już wiemy Weronika Bolchajmer ma 33 lata, jest modelką i agentką nieruchomości. Weronika prowadzi konto na Instagramie na którym nie brakuje zdjęć z małą dziewczynką. Pod jednym ze zdjęć ktoś zapytał wprost, czy to jej córka, a Weronika potwierdziła, że tak! Zobacz także: "Love Island 6": Oto uczestniczki 6. edycji. Zapowiada się naprawdę gorąco Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Veronikalexandra...