"Love Island 7": Doda namiesza w programie? Wiadomo, co będzie robić w Willi Miłości

Pierwszy odcinek szóstej edycji "Love Island" już za nami! W miniony poniedziałek, 29 sierpnia, rozpoczęła się najnowsza odsłona randkowego hitu Polsatu. Widzowie poznali już wszystkich uczestników i uczestniczki, którzy będą szukać miłości przed kamerami. Fani "Love Island" z niecierpliwością czekali na premierę programu, ale teraz nie ukrywają, że nie spodobały się im zmiany dotyczące parowania. Zobacz także: "Love Island 6": Paulina Wilk najładniejszą uczestniczką w historii show? Fani są pewni Fani zaskoczeni zmianami w "Love Island"! Do tej pory wszystkie edycje "Love Island" rozpoczynały się od parowania. Uczestnicy nie znając się wcześniej musieli podjąć decyzję, kogo chcą bliżej poznać i z kim chcą być w parze. Wszystko zmieniło się jednak w szóstej edycji "Love Island" i sami uczestnicy nie ukrywali zaskoczenia, że pierwszego dnia nie doszło do parowania. Dopiero po pierwszej nocy spędzonej w willi uczestnicy musieli wskazać kogo wybierają. Internauci nie ukrywają, że nie są zachwyceni zmianami w "Love Island". - Dziwnie to się ogląda jak nie było pierwszego parowania jak zawsze. Po co zmieniać coś co jest dobre? Zdecydowanie odebraliście najlepszy moment programu. - Jeny jaka nuda😖 po co takie zmiany. Fajnie było jak wybierali w ciemno 😏 - Odcinek dramat. Po co zmieniacie kultowa zasadę programu- czytamy na Instagramie. Zobacz także: "Love Island 6": Oto pierwsi uczestnicy nowej edycji show! Jeden z nich spotykał się z Laurą z 4. edycji Co ciekawe, brak parowania na samym początku "Love Island" to jeszcze nie wszystko. Uczestnicy szóstej edycji dopiero po nocy spędzonej w willi połączyli się w pary, ale na koniec odcinka okazało się, że teraz to widzowie za pośrednictwem aplikacji mogą zmienić układ...