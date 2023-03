"Love Island": Ola i Kamil zdecydowali, która para żegna się z programem! Polały się łzy

Alicja z "Love Island" znów mocno podpadła fanom programu, a po ostatnim odcinku randkowego hitu Polsatu wylała się na nią fala krytycznych komentarzy. Głos w sprawie zachowania uczestniczki zabrała nawet Doda, która nie ukrywa, że śledzi program od pierwszej edycji. Za co tym razem dostało się Alicji z "Love Island"? Fani "Love Island" ostro o Alicji Chociaż siódma edycja "Love Island" dopiero co się rozpoczęła, to emocji w programie nie brakuje. Wydaje się, że największe kontrowersje od samego początku wywołuje Alicja, która jest mocno krytykowana przez widzów hitu Polsatu. Ostatnio fani "Love Island" byli oburzeni zachowaniem Alicji, która pokłóciła się z Olą, a teraz internauci gorzko komentują jej wyznanie po tym, jak spędziła namiętne chwile z Mateuszem. W ostatnim odcinku "Love Island" Alicja i Mateusz poszli na całość w kryjówce, a po gorącej nocy piękna uczestniczka dała swoim koleżankom jasno do zrozumienia, że jej partner jest już zajęty i nie chciałaby, żeby ktoś próbował namieszać w ich relacji. Powiedzmy, że to, co jest w kryjówce zostaje w kryjówce, ale było bardzo fajnie, miło. Myślę, że zaklepany- wyznała Alicja. Fajnie, mam nadzieję, że będzie to szło w tym kierunku bo między nami są już jakieś tam uczucia więc ciężko będzie to przebić. Jestem mega zazdrosna, a nie wyobrażam sobie też mieć faceta, który ma świadomość tego, że jestem zazdrosna a będzie powodował sytuację, że ja muszę być zazdrosna jeszcze bardziej- dodała. Wyznanie Alicji chyba nie spodobało się Beacie, która wyznała wprost, że jej zdaniem koleżanka trzyma swojego partnera "na smyczy". Ale żeby było jasne, to że zabieramy kogoś na rozmowę to nie znaczy, że ty masz teraz się obrazić bo ja tutaj mogę robić, co chcę, jak każda z nas i to, że kogoś...