Pomimo faktu, że siódma edycja programu "Love Island" dopiero się rozkręca, to w show dzieje się już naprawdę sporo. Ostatnio to Alicja jest osobą, która wzbudza największe kontrowersje. Wszystko przez jej stosunek do Mateusza, zazdrość i liczne konflikty, których jest prowodyrką. Fani mają już ewidentnie dość jej zachowania i twierdzą także, że najbardziej poszkodowanym jest zapatrzony w nią Mateusz.

"Love Island 7": Internauci gorzko o zachowaniu Alicji

W ostatnim czasie to, co dzieje się w hiszpańskiej willi wzbudza wiele emocji wśród widzów. Prawdziwa afera zaczęła się, kiedy Kamil z "Love Island 7" zrezygnował z Julii i wybrał Olę. Wówczas dziewczyny z willi nie kryły swojego oburzenia. Podobnie jak wtedy, gdy Łukasz postanowił zakończyć relację z Wiktorią. Jednak prawdziwe emocje zaczęły się wtedy, gdy do willi weszły dwie nowe uczestniczki - Beata Kurpas i Jagoda Gromala. Wówczas dotychczasowy ład nieco został zachwiany. Szczególnie wiele zaczęło się dziać u pary, która od samego początku nawiązała głęboką więź - Alicji i Mateusza.

mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 7": Fani ostro krytykują Julię. Po ostatnim odcinku w sieci zawrzało!

Wszystko zaczęło się przy okazji niewinnej zabawy w "Love Island". W miniony wieczór uczestnicy show zagrali w grę o nazwie "nigdy". To był idealny pretekst, aby przyznać się do swoich grzeszków z przeszłości oraz łóżkowych preferencji. Dobra zabawa doprowadziła do tego, że Mateusz oficjalnie przyznał, że w kryjówce doszło do zbliżenia z Alicją. Jego słowa jednak nie spodobały się samej zainteresowanej. Wówczas w willi wybuchła prawdziwa afera. Blond piękność nie mogła wybaczyć swojemu wybrankowi, że ten tak wiele powiedział na forum publicznym. Po licznych rozmowach, jakie miały miejsce w willi uczestnicy zostali podzieleni - jedni uznali, że Alicja przesadza i ogranicza Mateusza, inni z kolei stwierdzili, że to on zachował się nietaktownie.

Zobacz także: "Love Island 7": Ostra kłótnia Julii i Oli! "Ja na twoim miejscu wolałabym odpaść"

Już ostatnio Doda mocno wypowiedziała się o Alicji z "Love Island 7". Gorzkich słów uczestniczce nie szczędzą także widzowie show:

- Proszę niech ona wraca już do domu 🙏🏻 - Mati opamiętaj się chłopie i zostaw tego toksyka - Raz mówi, że mu nie ufa- to po co z nim idzie do łóżka po 10 dniach? A później, że mu zaufała... I tak w kółko gadka, jak jej pasuje do sytuacji 🙈 - Alicja nadal zaskakuje 🙌😳😵‍💫 Narcyzm z niej aż bije po oczach ! - Współczuję Matiemu😢 - Sama gubi się, o co tak naprawdę jest zła - piszą fani.

Czy ten związek ma szansę na przetrwanie? Przekonamy się już niebawem.

Mat. prasowe Love Island