"Love Island": Karolina Gilon w willi: "To nie jest show o przetrwaniu, widzowie śledzą każdy ruch"

Nowy sezon "Love Island" budzi wiele emocji - począwszy od zmiany stacji emitującej show, przez powrót do willi uczestników poprzednich edycji, aż po ... zachowanie uczestników i uczestniczek. Po ostatnich odcinkach "Love Island" nie milkną negatywne komentarze dotyczące stosunku mieszkańców wyspy do jednej z dziewczyn. O co chodzi? "Love Island": widzowie nie kryją oburzenia i proszą o interwencję Ostatnie odcinki "Love Island" były naprawdę emocjonujące - najpierw doszło do zaciekłej kłótni Alicji i Oli, a następnie miało miejsce spięcie między Julią a Olą z "Love Island". W międzyczasie z programem pożegnali się kolejni uczestnicy, którzy zostali bez drugiej połówki i doszło do zaskakujących przeparowań. Widzowie nie kryli emocji związanych z wydarzeniami na wyspie miłości i szeroko komentowali je w mediach społecznościowych. Teraz jednak wygląda na to, że cierpliwość telewidzów powoli się kończy i stanowczo domagają się interwencji. O co poszło tym razem? Po tym, jak Kamil zdecydował się zmienić partnerkę i zrezygnował z Julii na rzecz Oli, Julia była o krok od opuszczenia wyspy. Na szczęście do programu dołączyło dwóch nowych uczestników. Nie oznaczało to jednak końca napięć między paniami. Między Olą a Julią z "Love Island" doszło do kłótni , w trakcie której nie zabrakło mocnych słów. Co gorsza, pozostałe islanderki włączyły się w całą sprawę i bardzo krytycznie oceniły zachowanie Oli. - Jeśli chodzi o Olę, no comments - skomentowała Wiki. - Ola pokazała, jaką jest osobą. Wydaje mi się, że jakikolwiek tutaj komentarz też jest totalnie zbędny - dodała Alicja. Zobacz także: "Love Island 7": Doda mocno o Alicji, która zaskoczyła wyznaniem po namiętnej nocy z Mateuszem Co więcej, sprawy przybrały na tyle poważny...