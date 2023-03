"Love Island 7": Do programu wrócą byli uczestnicy. Fani: "Nie róbcie tego błędu"

Będzie wielki powrót byłych uczestników "Love Island". Takiej informacji już na samym początku nowej edycji randkowego show Polsatu nie spodziewał się chyba nikt. W pierwszym odcinku programu okazało się, że oprócz nowych przystojniaków i piękności w ekskluzywnej willi zamieszkają również byli uczestnicy telewizyjnego hitu. Wiadomo już, kogo być może zobaczymy w "Love Island", ale fani nie są tym zachwyceni. W komentarzach zawrzało!

"Love Island": Fani gorzko o powrocie byłych uczestników do programu

Pierwszy odcinek siódmej edycji "Love Island" już za nami. W premierowej odsłonie randkowego show widzowie poznali uczestników i mogli zobaczyć nową, luksusową willę w której zamieszkała cała ekipa. Znamy już wszystkie pary siódmej edycji "Love Island" i jak już wiemy, w pierwszym odcinku sporym zaskoczeniem było pojawienie się nowej uczestniczki, 24-letniej Wiki.

Co ciekawe, w premierowym odcinku "Love Island" okazało się, że do randkowego show wkrótce wrócą byli uczestnicy. Do programu mają szansę wrócić: Ola, Kamila, Arek i Łukasz. Teraz to widzowie mieli zdecydować, kogo zobaczymy w siódmej edycji. Niestety, pomysł na powrót nie wszystkim przypadł do gustu. W sieci pojawiło się sporo gorzkich komentarzy.

- Nie rozumiem sensu przywracania uczestników którzy już byli 🤦🏻‍♀️ To jak odgrzewanie starego kotleta 🧐

- Nie róbcie tego błędu !!!!!

- Słabe to...

- Po co odgrzewać stare kotlety.....tak się fajnie zapowiadało! Wszyscy nowi uczestnicy na plus! - komentują fani programu.

Na Instagramie nie brakuje jednak innych głosów, od fanów, którzy są zachwyceni możliwością powrotu byłych uczestników do "Love Island". Kogo chcieliby znów zobaczyć w show Polsatu? Zdania są mocno podzielone.

- Kamila i Łukasz ❤️!

- Arek wiadomo, Łukasz był nudny!

- Ola i Łukasz 🔥- piszą internauci.

mat. prasowe

Co sądzicie o pomyśle powrotu byłych uczestników do "Love Island"? Przypominamy, że to nie pierwszy raz kiedy w randkowym show dochodzi do wielkich powrotów. W piątej edycji w programie pojawił się m.in. Mikołaj z drugiego sezonu.

