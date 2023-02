"Love Island 7": Znamy pierwsze pary show. Nowa uczestniczka nieźle namieszała

Najnowsza edycja "Love Island" wzbudza w widzach wiele emocji. W kolejnym odcinku przed uczestnikami czekało wiele wyzwań, które miały sprawdzić, czy poradzą sobie m.in. w roli rodziców. Między parami nie zabrakło konfliktów oraz kolejnych awantur, które zachwiały sielskie życie na wyspie. "Love Island": Między parami doszło do konfliktu tuż przed finałem Widzowie nie kryją, że przez kolejne afery oraz kłótnie pary coraz bardziej tracą w ich oczach i nie są przekonani, czy związki uczestników przetrwają po zakończeniu show. W komentarzach internauci krytykują Kubę i Weronikę z "Love Island" , którzy jednego dnia wyznają sobie miłość, aby następnego nie chcą mieć ze sobą nic wspólnego. Tym razem jedno z zadań wywołało kolejny konflikt, tym razem między Sarą a Kamilem. Uczestnik show zdenerwował się na partnerkę, że włożyła na noc stopy, co jego zdaniem było bardzo nieodpowiedzialne. W komentarzach wybuchła prawdziwa burza! - Kamil to z najmniejszej drobnostki zrobi dramę. Jezu co to będzie jak po programie Sara nie będzie kontynuowała z nim relacji, aż strach myśleć. - Nikt nie robi afery z powodu zajmowania się "dzieckiem" tylko Kamil🤣 - Kamil boi się, że Sara nie ma instynktu macierzyńskiego - Kamil o wszystko potrafi się przyczepić Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Love Island. Wyspa Miłości (@loveislandwyspamilosci) Zobacz także: "Love Island 6": Paweł zaskoczył wyznaniem o swojej współlokatorce: "Przespaliśmy się 2-3 razy" Na...