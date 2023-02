Stella, którą mieliśmy okazję poznać w trzeciej edycji hitowego show "Love Island" doskonale wie, jak zmotywować swoich fanów do ćwiczeń. Na jej Instagramie właśnie pojawił się nowy filmik, na którym gwiazda Polsatu porównuje swoją obecną formę, do tej sprzed lat. Obok nagranie nie da się przejść obojętnie, bo różnica jest nie do opisania!

"Love Island 3": Stella o swoim odchudzaniu

Ostatnio mieliśmy okazję poznać uczestników siódmej edycji "Love Island ", którzy już za chwilę będą poszukiwać miłości na oczach miliona Polaków. Wcześniej zrobiło to wielu innych śmiałków, którzy zdobyli sympatię i popularność. Jedną z zapamiętanych uczestniczek trzeciej edycji jest Stella Staniszewska, która w programie związała się z trenerem personalnym, Piotrem Szczurkiem, których połączyła miłość do sportu. Relacja ta jednak nie przetrwała próby czasu i zakończyła się niedługo po opuszczeniu "Wyspy miłości". Miłość do sportu jednak przetrwała, a uczestniczka show do dziś jest bardzo aktywna fizycznie. Nie zawsze jednak tak było. Piękna brunetka właśnie opublikowała na swoim Instagramie motywujący filmik, na którym pokazała, jak wyglądała przed swoją przemianą!

Zobacz także: "Love Island 7": Hubert Wicher najprzystojniejszym uczestnikiem nowej edycji?

Różnica jest ogromna! Uwielbiana uczestniczka show kiedyś zupełnie nie przypominała dziewczyny, którą mieliśmy okazję poznać w programie. Okazuje się, że ta borykała się z ponadprogramowymi kilogramami. Jej życie oraz sylwetkę odmienił zdrowy styl życia - odpowiednio zbilansowana dieta oraz polubienie się z siłownią, która teraz stała się drugim domem uczestniczki "Love Island". Obecnie ta jest ogromną motywacją dla kobiet i dowodem na to, że można odmienić swoją sylwetkę i życie:

- Nie bój się stawiać sobie wyzwań i sprawdzać swoich możliwości na siłowni. Wszyscy musimy od czegoś zacząć napisała na swoim Instagrmie.

Instagram @stella__staniszewska

Zobacz także: "Love Island 7": Klaudia przeszła ogromną metamorfozę. Na starych zdjęciach jest nie do poznania

Zdjęcie sprzed lat wywołało spore poruszenie w sieci. Stella z "Love Island" ważyła 18 kg więcej. Pod postem pojawiły się liczne komplementy. Fani są pod podziwem tej spektakularnej metamorfozy:

- 😲 nieźle pocisnęłaś formę 😍👏 wrzucaj więcej motywacji, niech ludzie zobaczą, że można 🔥

- A kto to na 1 zdjęciu siostra ;) ?

- Bardzo motywujesz 🔥

- Mega przemiana 🔥🔥🔥

- Nie poznałam 😮 - rozpisują się pod postem.

Stella Staniszewska to niejedyna gwiazda miłosnego show, która zrzuciła zbędne kilogramy. Również Marietta z "Love Island" przeszła spektakularną metamorfozę.

Instagram @stella__staniszewska