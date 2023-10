Patryk z "Love Island" chce poprosić Natalię o rękę? Internauci zapytali o plany byłego uczestnika randkowego show wobec swojej partnerki. Czy wkrótce możemy spodziewać się, że zakochani ogłoszą swoje zaręczyny? Jest szczery komentarz Patryka z "Love Island". Sprawdźcie, jak zareagował na pytanie od internautów.

Ponad dwa miesiące temu zakończyła się szósta edycja "Love Island". Program wygrali Angelina i Sasha, ale ich związek nie przetrwał próby czasu. Zwycięzcy randkowego show poinformowali ostatnio o swoim rozstaniu. Wcześniej rozstanie ogłosili również Wero i Kuba oraz Sara i Kamil. Tuż po powrocie do Polski okazało się, że również Paula i Patryk zakończyli swoją znajomość. Para rozstała się w atmosferze wzajemnych oskarżeń i pretensji, ale szybko okazało się, że Patryk znalazł swoje szczęście u boku innej uczestniczki, Natalii. Zaledwie kilka dni po finale Natalia i Patryk z "Love Island ogłosili, że są parą.

Dziś Natalia i Patryk chętnie pokazują w sieci wspólne zdjęcia i nagrania. Para nie ukrywa, że jest sobą zauroczona, a fani zastanawiają się, czy przystojniak z "Love Island" planuje oświadczyć się swojej partnerce. Patryk odpowiedział!

Na spokojnie. A poza tym to chyba lepiej żeby to była niespodzianka, co?- napisał tajemniczo Patryk.