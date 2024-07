Kamil z "Love Island" zaskoczył fanów nową relacją na InstaStories. Wygląda na to, że długo nie cierpiał po rozstaniu z Sarą, bo zaledwie po miesiącu od zakończenia relacji z partnerką, którą poznał na "Wyspie miłości", pochwalił się nowym związkiem. Jego serce skradła piękna szatynka. Tylko spójrzcie jacy są szczęśliwi!

Szósta edycja "Love Island" niestety nie przyniosła zbyt wielu związków. Jak wiadomo, Sara i Kamil rozstali się zaledwie po tygodniu od finału "Love Island", a ostatnio fani dowiedzieli się, że również relacja Wero i Kuby nie przetrwała. Jak się jednak okazało, Kamil już ma nową partnerkę i postanowił już jej nie ukrywać. Nagrał relację na InstaStories, na której widzimy, jak czule całuje piękną szatynkę!

To jednak nie koniec! Kamil z "Love Island" pokazał również nagranie z randki z ukochaną. Nie zabrakło wizyty w restauracji, a także romantycznego tańca. Fani nie mają wątpliwości - Kamil naprawdę się zakochał i widać, że jest bardzo szczęśliwy!

- Super, że jesteś znowu zakochany ????????????

- No to widać po nim i pasuje do niego - komentują internauci nowy związek Kamila.