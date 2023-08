Widzowie 5. edycji "Love Island" przecierają oczy ze zdziwienia. Na wyspie miłości dzieje się bardzo dużo, a nowi uczestnicy potrafią nieźle namieszać! Dopiero co do programu weszła czarnowłosa Roksana, a już dziś na wyspie miłości powitamy nowego uczestnika. Sidiki to pół Polak - pół Malijczyk. Uczestnik może naprawdę nieźle namieszać na Wyspie Miłości i wnieść zupełnie nową energię. Fani są tego pewni: "Niezłe tsunami zrobi uczestnikom"! "Love Island 5" Nowy uczestnik na Wyspie Miłości: "Będzie się działo" 5. sezon miłosnego show zachęcił produkcję do eksperymentowania i zmiany dotychczasowego rytmu życia na "Love Island". Uczestnicy muszą zdawać sobie sprawę, że swoje relacje trzeba tworzyć bardzo szybko. Wszystko dlatego, że przeparowania odbywają się błyskawicznie, a do programu co chwilę wchodzą nowi uczestnicy. Jeszcze Roksana czy Radek, nowi bohaterowie programu nie bardzo wiedzą z kim mogą stworzyć parę, a tymczasem do programu wkracza już nowy uczestnik, Sidiki. 24-latek, który mieszka w Krakowie może zawrócić paniom w głowie, o czym już są przekonani widzowie! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Love Island. Wyspa Miłości (@loveislandwyspamilosci) Zobacz także: "Love Island 5": Fani miażdżą Kamilę po awanturze z Michałem: "Pies ogrodnika!" To pierwsza edycja, w której produkcja zdecydowała się pokazywać przyszłych uczestników widzom. Fani wiedzą już na przykład, że niedługo w programie pojawi się Josie, przyjaciółka Caroline....