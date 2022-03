"Love Island 5": Helena dopiero weszła do show, a już podpadła fanom! "Kolejna z ego w kosmos"

W "Love Island 5" aktualnie możemy oglądać wielki test par, czyli projekt Casa Amor! Podczas gdy panie świetnie się bawią z piątką uczestników z poprzednich edycji, panowie mają w swojej willi aż sześć nowych uczestniczek! Do gry właśnie dołączyła Helena, która najwyraźniej ma w planach nieźle namieszać. Ale czy to jej się uda? Widzowie najwyraźniej mają już dość jej zachowania, choć dopiero co ją poznali. Dlaczego?

"Love Island": Widzowie gorzko o Helenie! "Ledwo weszła, a już odechciało się jej oglądać"

Tak wielu zwrotów akcji i niespodziewanych wydarzeń nie było chyba w żadnej wcześniejszej edycji "Love Island". Wygląda na to, że po Casa Amor wiele może się zmienić i niektóre panie wrócą do willi z nowymi partnerami. Pewny swojej pary chyba nie może być nawet Konrad, bo w minionym odcinku programu Oliwia nie miała oporów, aby namiętnie pocałować Piotrka! Jednak panowie, którzy pozostali na "Wyspie miłości" również nie tracą czasu i chętnie poznają nowe panie. Ostatnio postanowili pogawędzić nieco dłużej z nową uczestniczką, Heleną, która ewidentnie nie ma zamiaru tracić czasu na "Wyspie Miłości".

Helena weszła weszła do "Love Island" niezwykle pewnie. Jak sama przyznała, często słyszy, że ma piękne ciało i włosy - od razu też zaznaczyła, żeby panie obecne w programie pilnowały swoich mężczyzn, bo teraz to ona wchodzi do akcji! Panowie wydawali się być nawet nieco speszeni w jej towarzystwie, bo pewność siebie Heleny bije naprawdę mocno! Wygląda na to, że właśnie to nie spodobało się fanom programu.

- Typ dziewczyny "ohh jaka ja jestem piękna i zaje*ista" 😒😒 bleh - Oj Helenita, raczej lipa 😂 - Kolejna z ego w kosmos - 😂😂 o matko jaka cudowna 😂😂 dobrze, że chociaż sama o sobie tak myśli 😂 - Za parę dni już będzie miała lot do PL, ledwo weszła, a już odechciało się jej oglądać, jak tylko się odezwała - twierdzą fani.

A Wy, co myślicie o Helenie? Czy dziewczyna ma szansę skraść serce któregoś z panów na "Wyspie miłości"? Na ten moment wszystko wskazuje na to, że najbardziej spodobał jej się Włodek, który przecież jest singlem! No cóż, nie pozostaje nam zatem nic innego, jak śledzić dalsze odcinki i przekonać się, jakie wrażenia zaserwuje nam nowa uczestniczka "Love Island"!