"Love Island": Oliwia nie wróci do Konrada i wybierze Piotrka? Tego chcą fani! 

Czas na konfrontacje uczestników z uczestniczkami po pobycie w Casa Amor. To zdecydowanie najbardziej emocjonujące przeparowanie w czwartej edycji " Love Island ". W ciągu ostatnich dni do gry dołączyło aż dziesięciu nowych islandersów! Największe emocje widzów budziła decyzja StellI, którą koleżanki konsekwentnie namawiały namawiają do zmiany partnera. Czy posłuchała ich rad i zamieniła Piotrka na zauroczonego w niej Cezarego? Z kolei zapatrzona w Arsena Angela bała się, że straci jego uwagę i nic dziwnego, bo on zaintrygowany był nową Natalią! A jak zachował się Maciek? Zostawił Anię czy wybrał ją po raz kolejny? Zobacz także: "Love Island 3": Arsen i Natalia będą razem?! Po ich namiętnym pocałunku fani grzmią: "Będzie żałował. Moje zażenowanie sięgnęło zenitu" "Love Island": Willa i Casa Amor - wielkie przeparowanie. Kto odpadł? Na chwilę przed emocjonującym projektem "Casa Amor" w "Love Island" mieliśmy pięć par. Prezentowały się następująco: Arsen i Angela, Piotr i Stella, Maciek i Ania, Mateusz i Caroline oraz Waleria i Piotrek. Jednak nie było dane cieszyć się sobą przez kolejne dni. Męska część ekipy przeprowadziła się do nowej willi "Casa Amor", gdzie dołączyło do nich pięć pięknych, nowych uczestniczek. Dziewczyny zostały w willi, ale one również poznały pięciu nowych przystojniaków. Ostatnie dni miały kluczowy wpływ na dzisiejsze przeparowanie. W jakim składzie będą kontynuować swój pobyt na rajskiej wyspie? Oto ich ostateczne wybory: Caroline zadeklarowała, że chce być dalej z Mateuszem, a on również nie mógł wybrać inaczej! Oboje zostają w willi jako para. Stella od początku programu była tylko w jednej relacji - z Piotrem i to...