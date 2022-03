"Love Island": Ania wróci do willi z Jurkiem?! Fani apelują: "Nie idź tą drogą"

Ostatnio w "Love Island" największe emocje wzbudza oczywiście projekt Casa Amor. Jak wiadomo, tuż przed wyjazdem dziewczyn z willi, Ania rzuciła Włodka i jako singielka ma w Casa Amor wolną rękę. Wygląda na to, że najbardziej spodobał jej się Jurek - przesympatyczny uczestnik z 4. edycji show. Jest zatem duże prawdopodobieństwo, że to właśnie z nim Ania wróci na "Wyspę Miłości". Fani nie ukrywają, że są w szoku i mają nadzieję, że jednak Ania i Jurek się nie sparują! Dlaczego?

"Love Island 5": Widzowie gorzko o relacji Ani i Jurka! "Za dobry chłopak jesteś dla niej"

Już w połowie kwietnia dowiemy się, która para wygra 5. edycję "Love Island". Zanim to jednak nastąpi czeka nas sporo emocji związanych z przeparowaniem po Casa Amor! Kiedy uczestniczki wrócą na "Wyspę Miłości" okaże się, które relacje były szczere, a które niestety nie przetrwały tego testu. Wszystko wskazuje na to, że największe rozczarowanie może przeżyć Łukasz, który czeka na Patrycję, podczas gdy ona jest zafascynowana Mikołajem z Casa Amor! Samotnie z Casa Amor raczej nie wróci również Ania, której bardzo spodobał się Jurek. I to właśnie ten wątek najbardziej zelektryzował widzów "Love Island"!

Nie jest tajemnicą, że Ania nie cieszy się zbyt dużą sympatią fanów programu. Widzowie mają jej sporo do zarzucenia, między innymi byli zawiedzeni jej postawą w stosunku do Julii, a także doskonale pamiętają, jak kilkukrotnie Ania rozstawała się i ponownie wiązała z Włodkiem, tym samym robiąc mu kolejne nadzieje. Z kolei Jurek był bardzo lubianym uczestnikiem "Love Island 4", dlatego nic dziwnego, że fani apelują teraz do chłopaka, aby odpuścił sobie relację z Anią!

- Jurek odpuść sobie Anię - Jurek nie idź tą drogą 🙏 - No nie. Jurek, tylko nie Ty! 😢 Za dobry chłopak jesteś dla niej. Ruuuuuuun! 🐍🐍🐍🐍🐍🐍 - Jurek ruuuun 🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻‼️ - Nie Juruś tylko nie Ona😱😬🤨🤮🥶 - Jurek plis tylko nie ona 🙏 - czytamy w komentarzach

Oczywiście Jurek nie ma możliwości, aby przeczytać apele fanów show, a poza tym najważniejsze przecież jest to, co czuje on sam. A Wy jak myślicie? Czy Ania i Jurek mają szansę stworzyć zgraną parę, czy jednak zgadzacie się z opiniami fanów i uważacie, że ta dwójka kompletnie do siebie nie pasuje?