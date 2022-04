"Love Island": Ola Daniel chwali się operacją biustu i uszu! Zdradziła cenę zabiegu - kwota powala!

Aleksandra z "Love Island" poprawiła biust! Zaledwie kilka dni temu uczestniczka ostatniej edycji randkowego show Polsatu zdradziła, że przeszła operację biustu, wtedy jednak nie chciała zdradzić, dlaczego musiała skorzystać z pomocy specjalisty. Dziś przyznała, że zdecydowała się na poprawienie piersi i zdradziła, dlaczego to zrobiła! Aleksandra z "Love Island" o operacji biustu Aleksandra wystąpiła w czwartej edycji "Love Island" i razem z Adrianem dotarła aż do wielkiego finału. Para zajęła drugie miejsce, a po powrocie do Polski postanowiła kontynuować swój związek. Dziś fani mogą śledzić ich dalsze losy za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie chętnie publikują wspólne zdjęcia i nagrania. Kilka dni temu fani dowiedzieli się, że Aleksandra przeszła operację piersi, a podczas rekonwalescencji pomaga jej Adrian. Jadę właśnie do kliniki po Olę, na szczęście operacja się udała. Dzięki Panu Bogu jest wszystko w porządku, także człowiek może odetchnąć z ulgą, bo wczorajszy wieczór był taki pod napięciem, człowiek miał różne dziwne myśli, ale na szczęście wszystko jest w porządku. No i co zaczynamy zabawę w pielęgniarza, kucharza, kosmetyczkę, fryzjerkę i wszystko, co będę musiał przy Oli robić- mówił Adrian. Zobacz także: "Love Island": Fani martwią się o związek Aleksandry i Adriana: "Mało was ostatnio" Teraz Aleksandra zdradziła, dlaczego chciała poprawić swój biust, a fani nie ukrywają, że nie rozumieją jej decyzji. Była uczestniczka "Love Island" zapewniła przy okazji, że wcześniej miała naturalny biust. - Ja mam lift tylko wokół brodawki. Na szczęście nie trzeba było robić pełnego. I tam te blizny są naprawdę mało widoczne- napisała Aleksandra. Zobacz...