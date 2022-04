"Love Island 5" Josie i Kuba pochwalili się zdjęciami z wesela! "Moje szczęście"

Mateusz z "Love Island 3" na swoim Instagramie pogratulował nie wygranej parze, Josie i Kubie, a samej Josie, z którą, jak się okazuje, dobrze się zna! Uczestnik pokazał ich wspólne zdjęcie! Wygląda na to, że kiedyś łączyła ich przyjaźń... "Love Island 5": Mateusz gratuluje Josie! Skąd się znają? Mateusz wygrał 3. edycję "Love Island" razem z Caroline. Widzowie mogli obserwować jak między tą parą rodzi się prawdziwe uczucie! Oni sami przyznawali, że są zaskoczeni tym, co do siebie poczuli i jak bardzo zależy im na tym, by ta relacja przetrwała. Niestety, po prawie roku Caroline i Mateusz rozstali się. To jednak nie oznacza, że nie oglądają kolejnych edycji i nie kibicują uczestnikom. Mateusz mocno trzymał kciuki za Josie i się nie pomylił, bo to właśnie Josie w parze z Kubą wygrała "Love Island 5" - Gratulacje Josie Kwaśniewska! - napisał na swoim Instagramie. Mateusz dobrze poznał Josie, ponieważ jest to bliska przyjaciółka Caroline! Gdy Caroline i Mateuszz "Love Island" rozstali się po raz pierwszy, wcale nie zakończyli definitywnie swojej relacji. Razem podróżowali, spędzali czas i starali się odbudować to, co się między nimi popsuło. Bliska przyjaciółka Caroline, Josie mogła więc liczyć także na wsparcie i obecność Mateusza, gdy po raz pierwszy pojawiła się w Polsce, by zwiedzić swój rodzimy kraj. Caroline, Mateusz i Josie spędzali razem dużo czasu! Wygląda na to, że mimo iż związek Caroline i Mateusza zakończył się w dość nieprzyjemnych okolicznościach , Josie wciąż lubi się z Mateuszem i może liczyć na jego wsparcie! Zobacz także: "Love Island 5": Widzowie po finale gratulują Josie i Kubie, ale zwrócili też na coś uwagę! To już drugi raz Josie i Kuba byli...