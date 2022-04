"Love Island 5" Konrad po rozstaniu z Oliwią podjął zaskakującą decyzję! 

Takiej awantury w "Love Island" nie spodziewał się nikt! W ostatniej odsłonie programu Konrad dowiedział się, co jego partnerka robiła w Casa Amor i powiedział jej wprost, że nie wie, co będzie dalej z ich relacją. Chociaż wydawało się, że po powrocie do willi uczucie w ich parze kwitnie w najlepsze, to pozostałe uczestniczki postanowiły zburzyć ten spokój i powiedziały Konradowi, że Oliwia była mocno zainteresowana Piotrkiem! Zachowanie pań zszokowało fanów "Love Island"! W sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Fani "Love Island" zszokowani zachowaniem uczestniczek programu wobec Konrada i Oliwii Do tej pory uczestnicy piątej edycji "Love Island" byli pewni, że najmocniejszą parę tworzą Oliwia i Konrad. Niestety, teraz wszystko wskazuje na to, że pobyt pań w Casa Amor zmienił wszystko. Oliwia powiedziała swoim koleżankom, że bardzo spodobał się jej Piotrek z trzeciej edycji. Piękna brunetka nie ukrywała, że Piotrek jest w jej typie i gdyby nie Konrad z pewnością chciałaby być z nim w parze. Między Oliwią a Piotrkiem doszło nawet do namiętnego pocałunku, ale ostatecznie Oliwia wróciła do willi sama. Po powrocie z Casa Amor chętnie przytulała się do swojego partnera i zapewniała, że nic nie wydarzyło się w Casa Amor. Co ciekawe, pozostałe uczestniczki, widząc zachowanie Oliwii postanowiły porozmawiać z Konradem i powiedzieć mu, że jego partnerka go oszukuje, ponieważ ich zdaniem chce być z Piotrkiem! Dziewczyny uznały nawet, że Oliwia specjalnie namówiła Olę, żeby wróciła do willi z Piotrkiem tylko po to, żeby wciąż był w programie i przy ewentualnej kłótni z Konradem mogłaby z nim stworzyć parę. Konrad nie ukrywał rozczarowania. Między Konradem a Oliwią z "Love Island" doszlo do ostrej awantury, podczas której...