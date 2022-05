"Love Island": Włodek pokazał zdjęcie z piękną blondynką, a w komentarzach zawrzało!

W 3. edycji "Love Island" powstało kilka związków, które zapowiadały się naprawdę obiecująco. Niestety, niektóre z nich nie przetrwały próby czasu i niedługo po powrocie do Polski, rozpadły się. Mowa między innymi o Ani i Czarku, którzy bardzo szybko podjęli decyzję o rozstaniu . Wygląda na to, że Ania korzysta z uroków bycia singielką, natomiast Czarek już znalazł nową dziewczynę! To piękna brunetka o imieniu Natalia. Zakochani właśnie po raz pierwszy pochwalili się wspólnym, romantycznym zdjęciem. Zobaczcie, jak pięknie razem wyglądają! Zobacz także: Ania z "Love Island" popiera Karolinę Gilon: "mnie też spotkał hejt z powodu nadprogramowych kilogramów" "Love Island": Nowa dziewczyna Czarka jest podobna do Stelli? Miniona edycja programu "Love Island" dostarczyła nam wielu emocji! Były łzy szczęścia i wzruszenia, miłosne wyznania, ale także zgrzyty i kłótnie. Niemniej jednak uczestnicy 3. edycji show skradli serca tysięcy widzów, którzy teraz chętnie śledzą ich losy za pośrednictwem Instagrama. Jednym z najbardziej charyzmatycznych bohaterów "Love Island" był Czarek, który dotarł do finału razem z Anią. Niektórzy fani byli jednak zdziwieni, że zdecydował się na kontynuowanie związku właśnie z piękną blondynką, bo od początku deklarował, że jednak w jego guście są brunetki. Nic więc dziwnego, że bardzo spodobała mu się Stella! Jak jednak wiadomo, jego związek z Anią szybko się skończył, ale teraz wszystko wskazuje na to, że chłopak znalazł chyba kobietę swoich marzeń! Właśnie na InstaStory Czarka pojawiła się fotka, na której czule całuje się z tajemniczą brunetką! Dziewczyna ma na imię Natalia i nie ma wątpliwości, że tą dwójkę połączyło płomienne...