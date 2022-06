"Love Island 4": Wiktor i Magda zadecydowali! Ślub kościelny czy cywilny?

Wiktor i Magda z 4. edycji "Love Island" są zdecydowanie najbardziej romantyczną parą wszystkich edycji. Zakochani chętnie dzielą się swoim uczuciem, publikują wspólne zdjęcia z sesji zdjęciowych czy opowiadają o swoim związku. Fani z jednej strony kibicują parze i wierzą w ich uczucie, z drugiej zaś zastanawiające są informacje o rzekomym kontrakcie o "zakazie zerwania", jaki muszą podpisać uczestnicy. Czy plotki o kontrakcie to prawda? Wiktor zdecydował się rozwiać wszelkie wątpliwości fanów. "Love Island 4" Magda i Wiktor myśleli, że będą musieli podpisać kontrakt z produkcją! Magda i Wiktor tworzyli udaną parę niemal przez cały program "Love Island 4". Widzowie na początku trochę wątpili w uczciwość tego duetu , jednak z każdym kolejnym odcinkiem przekonywali się, że Magdę i Wiktora połączyło prawdziwe uczucie. Nic więc dziwnego, że to właśnie oni wygrali 4. sezon Love Island i to jeszcze większością głosów! Jeszcze będąc w programie Magda i Wiktor zadeklarowali, że planują razem zamieszkać i po powrocie z Hiszpanii natychmiast tak uczynili. Oboje bardzo chętnie relacjonują fanom, co u nich słychać i zapewniają, że mają coraz poważniejsze plany! Tymczasem do głosu wciąż powracają plotki, że Magda i Wiktor wcale nie pokazują swojego wspólnego życia, bo chcą pochwalić się szczęściem, a raczej dlatego, bo obowiązuje ich kontrakt z produkcją... Czy to prawda? - Czy po roku rozstajecie z Magdą? Podobno tak jest ustalone w regulaminie "Love Island"? - pyta jeden z internautów - postanowił spytać Wiktora jeden z internautów. - Ustosunkuje się do tego, bo to jest jakaś mityczna plotka, do tego stopnia jest powtarzana, że sami w to wierzyliśmy. Nic takiego nie ma, nie ma żadnego kontraktu, także nie planujemy się...