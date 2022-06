"Love Island 5": Konrad pokazał zdjęcie z dzieckiem! "Wybaczcie, że dopiero teraz Wam o nim mówię"

Piotr i Stella byli w "Love Island" najmocniejszą parą. Przede wszystkim dlatego, że byli ze sobą od samego początku. Mimo że byli sobie wierni i oddani, widzowie mieli wątpliwości czy Stella jest naprawdę w tej relacji szczęśliwa. Gdy więc internauci zaczęli zauważać, że uczestniczka jest smutna, a z jej Instagrama znikają wspólne zdjęcia z Piotrem, byli już pewni. To koniec tej relacji. Para niedługo potem przyznała to oficjalnie . O ile Stella widać było, że bardzo to przeżywa, Piotr nie daje po sobie poznać, że jest mu przykro. Jego nowe zdjęcie tylko to potwierdza. Uczestnik postanowił wytatuować sobie coś, co... kojarzy mu się z "Love Island"! Piotr z "Love Island" pokazał nowy tatuaż! Fani: "Żenada" Tatuaże zazwyczaj mają na celu coś symbolizować, przypominać o czymś i zazwyczaj mają sentymentalne znaczenie dla tych, którzy je noszą. Nie inaczej jest w przypadku Piotra, który przyznał, że każdy tatuaż na jego ciele ma dla niego duże znaczenie. Wierni fani "Love Island" z łatwością przypomną sobie, że uczestnicy, będąc w Hiszpanii, śmiali się, że zrobią sobie na pamiątkę tego doświadczenia tatuaż prezentujący ananasa, ponieważ owoc ten zdobił ściany willi. Okazuje się, że jak na razie z tego wywiązał się właśnie Piotr, który postanowił zapisać doświadczenie z "Love Island" na swoim ciele, co jest bardzo zaskakujące, patrząc na to, że właśnie rozstał się ze Stellą. Na swoim Instagramie napisał: Słodka pamiątka🍍🍍🍍 Kto oglądał Love Island, ten wie! Często nazywam siebie kolekcjonerem wrażeń. Udział w programie był dla mnie niepowtarzalną przygodą i cennym doświadczeniem. Były momenty radosne, zabawne... jak również trudne i ciężkie. Wszystkie mnie wzbogaciły, wszystkie przyjąłem z pokorą i za wszystkie...