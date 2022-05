"Love Island": Magda i Wiktor chwalą się wyjątkowymi momentami! Kupują już wózek...

Magda i Wiktor byli niemal bezkonkurencyjni w finale 4. edycji "Love Island". Para, odkąd pierwszy raz sparowała się na wyspie, dotrwała do ostatniego odcinka. Sami uczestnicy śmiali się z siebie, że ich relacja może być zbyt nudna jak na telewizyjne standardy, przede wszystkim dlatego, że związek nie miał żadnych zawirowań. Nikt z obecnych na wyspie nie odważył się rozbić pary, a oni sami każdego dnia zakochiwali się w sobie jeszcze bardziej. Jak wygląda ich miłość po powrocie do Polski? Para zdecydowała się właśnie na sesję zdjęciową w swoim domu, a to już dużo mówi o powadze ich relacji. "Love Island" Magda i Wiktor w romantycznej sesji zdjęciowej Magda i Wiktor, odkąd tylko zostali parą w "Love Island" , wiedzieli, że połączyło ich coś wyjątkowego. Oboje w uczuciach byli do tej pory raczej skąpi i jak opowiadali w programie, nigdy dotąd nie szafowali zobowiązującymi wyznaniami do swoich poprzednich partnerów. Tym bardziej więc nie kryli zaskoczenia, że po kilku tygodniach znajomości poczuli do siebie tak wiele, że nie bali się nazwać swojego uczucia miłością, a nawet wyznać sobie tych uczuć przy innych uczestnikach. Nie było więc dużym zaskoczeniem, że większością głosów widzów to właśnie Magda i Wiktor wygrali program. Mimo deklaracji pary nie wszyscy jednak wierzyli w tę miłość , więc Magda i Wiktor są bacznie obserwowani w mediach społecznościowych przez swoich fanów. Wygląda jednak na to, że czarne scenariusze widzów się nie sprawdzają, a między parą naprawdę świetnie się układa . Po powrocie z Hiszpanii, uczestnicy - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - zamieszkali razem w Warszawie i chętnie dzielą się z fanami relacjami ze wspólnego życia. Magda przedstawiła nawet Wiktorowi swoją "córeczkę" ,...