"Love Island 4": Wiktor naciska Magdę na ślub? Zakochani zdradzili prawdę

Magda i Wiktor z "Love Island 4" zakochali się w sobie jeszcze w programie. Nie było więc żadnego zaskoczenia, że to właśnie oni decyzją widzów wygrali miłosne show. Fani się nie pomylili i faktycznie wytypowali parę, która planuje już wspólną przyszłość, a ich miłość wciąż kwitnie. Rzecz w tym, że chyba tylko Wiktorowi spieszy się do zakładania rodziny, a Magda nie jest wcale tak przychylna temu pomysłowi.

"Love Island 4": Wiktor i Magda pobiorą się?

Odkąd Magda i Wiktor wygrali "Love Island 4" ich miłość szybko się rozwija. Tuż po przylocie do Polski zamieszkali razem i zdecydowali się budować wspólną przyszłość. Zakochani znają już świetnie swoje rodziny, spędzają razem święta i snują plany na przyszłość. Nic więc dziwnego, że fani coraz częściej wypytują Wiktora o to, kiedy oświadczy się Magdzie. Uczestnik do podobnych pytań podchodzi na poważnie i wcale nie ukrywa, że ma taki zamiar. Jednak czy jego ukochana również tak przychylnie na to patrzy?

Podczas zabawy na Instagramie Magda i Wiktor postanowili opowiedzieć fanom o swoim związku. Widzowie zadawali pytania, a zakochani wskazywali siebie bądź drugą połówkę, do której dane zdanie bardziej pasuje. Fani zapytali więc:

- Komu bardziej spieszy się do ślubu?

Oboje zgodnie przyznali, że jest to Wiktor! Uczestnik nawet zasugerował, że należy to pytanie "zaklepać" i przyspieszyć przygotowania, co Magda skomentowała przewróceniem oczu...

Widzowie korzystali z okazji i wypytywali o jeszcze bardziej intymne szczegóły z życia zwycięskiej pary w "Love Island". To, że planują mieć dzieci, już wiadomo. Ale kto ich zdaniem będzie się nimi lepiej opiekował?

- Kto lepiej będzie opiekował się dziećmi?

Para nie była zbyt zgodna. Wiktor wskazał na siebie, a Magda na siebie.

- Co Ty wymyślasz? Z psem może okej, ale z dziećmi? - dziwił się wyborowi Magdy, Wiktor. - Zagapisz się... Wiktor zagapi się w telefon i go nie ma - przyznała Magda argumentując to, że głosowała na siebie.

W kolejnym pytaniu o to, kto bardziej lubi dzieci, para była jednogłośna. Padło na Wiktora, który po raz kolejny przyznał, że marzy o powiększeniu rodziny.

Zakochani mimo kilku niezgodności, przyznają, że są bardzo szczęśliwi i tak naprawdę oboje marzą o tym samym. Jedyne, co ich różni to to, że oboje nie do końca chcą tego w tym samym czasie... Ale czy to wpłynie na ich relacje? Z pewnością nie!

Spodziewalibyście się, że tak potoczą się losy tej pary?