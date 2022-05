Choć Ania i Czarek poznali się na niemal samej końcówce programu, a kiedy chłopak trafił na Wyspę Miłości w pierwszej kolejności zainteresował się Stellą, nowa para dotarła do finału " Love Island" , podczas którego zajęła trzecie miejsce. Mimo że nie wszyscy wierzyli w szczerość ich uczuć, wiele wskazuje na to, że relacja tej dwójki nabiera coraz większej powagi. Czy Ania i Czarek postanowili wykonać kolejny krok, wziąć przykład z Piotra i Stelli i razem zamieszkać? Słowa pięknej uczestniczki trzeciej edycji "Love Island" nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Kolejny krok w związku Ani i Czarka z "Love Island 3" Kiedy finaliści trzeciej edycji "Love Island" wrócili do Polski, fani kontrowersyjnego programu bacznie śledzili ich losy w mediach społecznościowych, doszukując się odpowiedzi na pytanie, która z par rzeczywiście jest razem , a czyj związek był jedynie grą. Wielu uważało, że to właśnie relacja Ani i Czarka jest nieszczera i udawana. Najpierw dowodem na to miało być zdjęcie szóstki finalistów z lotniska , na którym Ania i Czarek jako jedyni nie trzymali się za ręce, a następnie internauci zauważyli, że ta dwójka w ogóle nie pojawia się razem w swoich mediach społecznościowych. Fani nie kryli swojego rozczarowania, a niektórzy byli wręcz wściekli, że to właśnie na nich oddali swoje głosy podczas finału. Wygląda jednak na to, że internauci słono się pomylili, a związek Ani i Czarka ma się dobrze, a nawet bardzo. Wygląda na to, że mają już nawet pierwsze dodatki do wspólnego gniazdka! Ania zdobyła masę fanów, a od jednej ze swoich wielbicielek właśnie otrzymała nietypowy prezent - fotografię z Czarkiem opatrzoną w piękną ramkę oraz kubek z tym samym zdjęciem. Uczestniczka "Love...